»Pri TPK Sirena delamo za mlade in za rezultat«

Leto 2024 bo za Tržaški pomorski klub Sirena slavnostno. Klub bo svojo 100. obletnico ustanovitve praznoval v letu, ko bo dočakal tudi tretji olimpijski nastop svoje članice. Pogovor s predsednikom Igorjem Filipcicem bi zato težko začeli daleč od obeh pomembnih mejnikov. Med prvo in drugo temo pa je bilo povedanega še veliko zanimivega.

Od slovenskih klubov v Italiji ste edini s tako bogato olimpijsko vitrino. Na dveh olimpijskih igrah je nastopala Arianna Bogatec, letos pa olimpijski krst čaka Jano Germani. Koliko to vpliva na imidž kluba?

Veliko, vse je zelo pozitivno. A uvrstitev na olimpijado še ne pomeni konca poti. To je šele začetek. Verjamem, da bodo pariške olimpijske igre za Jano samo prve. Z njo sem zdaj redno v stiku, opažam, da je fizično zelo dobro pripravljena in nasploh zelo osredotočena na sam nastop. Ob sebi ima družino, ki jo močno podpira, kar je pri določenih športih, kot je tudi jadranje, zelo pomembno in ključno za uspeh. Karim Germani, njen oče in naš bivši športni direktor, je v to tudi veliko vložil. Jana je naša članica, tekmuje pa za vojno mornarico, ki ji zagotavlja odlične pogoje dela.

Domov v Trst se Jana navadno vrača na krajši oddih, v tržaškem zalivu ne trenira. Jo imajo mladi v klubu kljub temu za vzornico?

Seveda. Pred časom smo priredili večer, na katerem se je družila z mlajšimi jadralci, ki so ji postavljali tudi vprašanja in jo tako še bolje spoznali. Bilo je res prijetno.

Kakšne zasluge ima pri tem uspehu TPK Sirena?

Največjo zaslugo imata Jana, ki se je iz dobre jadralke prelevila v vrhunsko, in njen oče Karim, ki jo je vedno podpiral. Sirena pa ima zasluge za to, da je pred leti, ko se je Jana vrnila iz Slovenije, zagotovila dobre pogoje za trening. To je bil čas, ko je klub vodil moj predhodnik Peter Sterni.

(...)

Je tekmovalna jadralna dejavnost pri vas še vedno v ospredju?

Seveda. Delamo za mlade in za rezultat. To rad poudarim. In včasih rezultat tudi pride. Zato tudi čim več finančnih sredstev vlagamo v športno dejavnost, zaradi katere smo dobili tudi koncesijo, da lahko delujemo na tem delu barkovljanskega nasipa. Upam, da je vsem jasno, kakšne izjemne rezultate smo dosegli pri klubu, zdaj imamo med člani spet tudi olimpijko.

(...)

Koliko članov šteje TPK Sirena ob svoji 100. obletnici?

Nekaj manj nas je kot 500, kar je več kot pred leti. Trend članov progresivno raste. Za tem je seveda odbor, ki sprejema prošnje za članstvo. Obenem pa je lepo, da se zamejci lahko družimo v tako lepem klubu. Stremim k temu, da bi se v klubu družili, si pomagali in se zabavali, ne samo jadralci, ampak tudi njihovi starši in drugi. Mislili smo, da bo članstvo med koronakrizo upadlo zaradi gospodarske krize, a smo takrat večinoma ohranili vse člane. Članov v glavnim tudi ne izgubljamo, nekateri se izpišejo zaradi selitve v druga mesta, nekaj upada po naravi stvari.

(...)

Kako načrtujete praznovanja ob okroglem jubileju?

Priložnostno bomo organizirali regato za velike jadrnice Sirena Cup, ki želi postati bienalna stalnica. Priredili jo bomo 8. junija. Članom bomo nato pripravili veliko fešto, konec poletja pa bo na vrsti še slavnostna akademija. Rad bi, da bi institucionalni dogodek zastavili na visoki ravni s sodelovanjem predstavnikov iz Slovenije in Italije. Prav je, da širši javnosti predstavimo slovenski stoletni jadralni klub z bogato zgodovino. Priložnostno bo izšla tudi dopolnjena izdaja naše knjige o zgodovini kluba, morda pa pride še kaj.