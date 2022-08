Pri Zaletu nastala velika vrzel

Potem ko je člansko ekipo Zalet, ki bo nastopala v najvišji deželni ligi, že zapustila ena glavnih napadalk, domačinka Anna Ciuch, v prihodnji sezoni ne bo niti top scorerja sezone Audrey Tientchieu. Tržačanka, ki je pri Zaletu igrala zadnji dve sezoni in bistveno pripomogla, da je združena ekipa uspešno dosegla obstanek (povprečno je prispevala 16,9 točk na tekmo, dvakrat pa je tudi presegla 30 točk), odhaja v B-ligo k tržaškemu Virtusu. Njeno mesto, predvsem pa vloga, ki jo je imela v ekipi, pa zaenkrat ostaja brez naslednice. Vodilni pri Zaletu so že napovedali, da bodo ekipo morebiti okrepili z igralko samo, če bo ta zagotavljala vsaj približno to, kar je ekipi prispevala Tienthieu, zavedajo pa se, da ne bo lahko dobiti take igralke avgusta meseca.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.