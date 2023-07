Pri Zaletu tri novosti

Članska ekipa Zaleta, najvišje postavljena ženska članska odbojkarska ekipa slovenskih društev, počasi pridobiva končno obliko.

Potem ko so pred več kot mesecem dni potrdili trenerja Nicholasa Privileggija, je zdaj znano, da bo njegov pomočnik Vasilij Kante. V prihodnji sezoni namreč zaradi hujše poškodbe kolena ne bo igral (lani je branil barve SloVolleya), ostaja pa v odbojkarskem svetu. Ker zdaj po kirurškem posegu prisilno miruje, se ekipi še ni pridružil, a bo to storil, komaj bo to zmogel. Trenerske izkušnje je Kante pridobival že v prejšnjih letih v mladinskih ekipah Sloge Tabor kot pomočnik, na članski ravni pa bo zanj prva izkušnja. Na naše vprašanje, ali pomeni prehod v trenerske vode tudi konec igralske kariere, pa dolgoletni steber Sloge Tabor ni imel še odgovora.

Trenersko ekipo dopolnjuje potrjeni kondicijski trener Ivan Roici, spremljevalec ekipe pa bo letos Andrej Pertot.

Tudi igralski kader pridobiva končno obliko. Dobra novica je, da bo pri Zaletu še igrala Veronika Winkler. Blokerka, doma v Ločniku, je sicer po sezoni že napovedala, da ne bo branila več barv združene ekipe, po zaključku študijskih obveznosti pa se je vendarle premislila in ostaja pri Zaletu še šesto sezono zapored. To pomeni, da bo Zalet na poziciji blokerke spet popoln in torej ne bo potrebe po pridobivanju (zunanjih) pomoči.

Odhod proste igralke Nike Lovriha na študijsko izmenjavo pa so rešili znotraj projekta, saj bosta v C-ligo pristopili Nada De Walderstein in Tinkara Vidoni, ki sta v minuli sezoni igrali v 1. ženski diviziji pri Sokolu oziroma Zaletu Dvigala Barich.

Še brez odgovora pa ostaja vprašanje druge podajalke, ki jo pri Zaletu še vedno iščejo oziroma bo na razpolago ostala Maja Grilanc.