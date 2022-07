Pridobili sta še eno mesto

Drugi dan na evropskem prvenstvu v olimpijskem jadralnem razredu 49er FX v Aarhusu na Danskem je bil glede vremenskih in vetrovnih razmer zelo podoben prvemu. »Azzurri« Jana Germani in Giorgia Bertuzzi sta po trojčku plovov pridobili še eno mesto: v torek sta bili 6., po današnjem dnevu pa sta 5.. Danes sta sicer enkrat tudi slavili zmagi in sta osvojili prvo mesto. Na prvem plovu sta bili 12.. Drugi plov sta končali na 6. mestu. Jutri bodo na sporedu še zadnji trije kvalifikacijski plovi. V petek pa se bodo začeli boji v zlati skupini. Prvo mesto sta včeraj potrdili Danki Johanne in Andrea Schmidt. Drugi ostajata Švedinji Bobeck in Netzler. Carlotta Omari in Sveva Carraro sta še dodatno pokvarili uvrstitev in sta po drugem dnevu 36..