Prihodnjo soboto prve Zamejske športne igre za zaposlene

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji in regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez iz Trsta ob dnevu Slovenskega športa v sodelovanju z Zadružno kraško banko Trst Gorica in Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem organizirata prvo izvedbo Zamejskih športnih iger za zaposlene. Te bodo potekale v soboto, 13. septembra, na nogometnem stadionu Viktorja Sulčiča v Križu.

Tekmovalni program pred videva tekmovanja v štirih panogah, in sicer malem nogometu, košarki 3x3, green volleyju in pikadu.

Zamejske športne igre zaposlenih so namenjene zaposlenim v podjetjih, javnih organizacijah in drugih institucijah v zamejstvu. Nanje se lahko prijavi ekipa zaposlenih, prioritetno iz iste organizacije, lahko pa je tudi sestavljena iz posameznikov, ki so zaposleni v različnih poslovnih subjektih. Tekmujejo lahko zaposleni, delavci v rednem delovnem razmerju, študenti na delovni praksi, stažisti in zunanji sodelavci ter samostojni po djetniki, ki redno sodelujejo s podjetjem.

Organizatorji bodo nagradili zmagovalce v posamičnih turnirjih ter najuspešnejše podjetje, ki bo prejelo prehodni pokal.

Prijave sprejemajo na www.zssdi.it ter na spletnem obrazcu, odprte pa bodo do 8. septembra. Organizatorji opozarjajo, da je število mest v vsaki posamični panogi omejeno in zato svetujejo čimprejšnjo prijavo. Poskrbljeno bo za prehrano in pijačo za tekmovalce ter za bogat spremljevalni program. Za dodatna vprašanja so na voljo telefonska številka 040 635627 ter naslova trst@zssdi.it in trst@olympic.it.