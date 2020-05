»Prihodnost je še negotova, temelji pa so trdni«

Pri tržaškem Allianzu se kljub negotovi prihodnosti že pripravljajo na naslednjo sezono košarkarske A-lige. Zaenkrat poteka večina dela za kulisami, kot nam je potrdil predsednik kluba Pallacanestro Trieste Mario Ghiacci.

Kako bi najprej opisali letošnjo sezono, ki se je sklenila s tako nepričakovanim koncem?

Vprašanje že pove dovolj. Gotovo je bilo to nekaj nepričakovanega za cel svet, kaj šele za nas. Žal je to izničilo ves trud, ki smo ga vložili, da bi popravili sezono, ki se ni začela ravno spodbudno. Prav pred prekinitvijo prvenstva smo stopili na pravo pot, kot kaže zmaga na zadnji tekmi proti Pistoii.

Takoj po uradni vesti o koncu sezone ste začeli gledati na prihodnost. Katere so v tem trenutku prioritete kluba?

V zadnjih dveh mesecih smo bili zelo aktivni in živi, osredotočili pa smo se predvsem na sedanjost. Klub smo spravili v ravnovesje, čeprav je še nekaj odprtih situacij. Imamo na primer težave z izplačilom dogovorjenih zneskov s strani nekaterih pokroviteljev. Vse ostale transakcije smo izpeljali, zdaj pa je napočil čas za sestavo programov. Za prihodnost moramo upoštevati več hipotez, ki se med seboj zelo razlikujejo. Pri košarki sta dva glavna vira dohodkov: sponzorji in publika, ki sta med seboj tesno povezana. Če je športna dvorana prazna, za pokrovitelja nima nikakršnega smisla oglaševati svojega imena na reklamnih panojih. V tem trenutku, v katerem vlada veliko negotovosti za prihodnost in ko še ne vemo, če bodo tekme prihodnje sezone potekale za zaprtimi vrati, je težko prepričati pokrovitelje. To je le eden izmed številnih vprašajev. Kljub vsemu smo pripravili tri različne programe, ki se med seboj razlikujejo predvsem po višini proračuna. Skušamo najti najboljšo rešitev. Smo pa šele konec maja, pred nami sta vsaj še dva meseca. Moramo imeti še nekaj potrpljenja. V tem trenutku je veliko govoric, manj pa dejanj.

Že drugo leto zapored boste morali zaradi takšnih ali drugačnih razlogov praktično na novo sestaviti ekipo. Na katerih temeljih jo boste zgradili?

Imamo že trdno jedro italijanskih košarkarjev. To so Fernandez, Da Ros, Cervi, takoj za njimi sta Baldasso in Deangleis, s Schino pa se pravkar dogovarjamo. Imamo tudi pogodbo s trenerjem Dalmassonom, tako da so temelji trdni. Sestavljajo jih kot že rečeno italijanski košarkarji, ki jih je sicer v tem trenutku težko rekrutirati.