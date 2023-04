Primož Roglič cilja na zmago na Giru

Slovenski kolesarski as Primož Roglič na Tenerifu zaključuje višinske priprave za dirko po Italiji. To sicer nestrpno pričakuje, a ostaja miren, zaveda se, da je opravil vse, kar je v njegovi moči. Primerjavam na treningih se trenutno izogiba, saj pravi, da je dirka čisto nekaj drugega in da bodo pomembne le primerjave v 21 dneh dirke.

»Dirka bo pokazala, v kakšni formi sem. Moj cilj je skupna zmaga, to mi pomeni izziv, a sem sproščen, življenje bo tudi brez nje teklo dalje. Pomemben bo vsak dan, čeprav je jasno, da se bo dirka odločala zadnji teden,« je na spletnem druženju s slovenskimi novinarji pred Girom dejal Roglič. Slovita dirka po Italiji se bo začela v soboto, 6. maja.

Rogličeva želja je zmagati. »Tokrat želim biti najboljši in ne tako, kot je bilo leta 2019, ko sem na dirko prišel predober, na koncu pa me je zmanjkalo. Prav zaradi tega tudi nisem šel na dirko Liege-Bastogne-Liege. Res da je moj konkurent Remco Evenepoel tam nastopil in zmagal, a pri njem je to drugače, saj je to dirka v njegovi državi in ne izgublja toliko moči s potovanji, kot bi jih jaz,« je dodal Roglič, ki je tudi sam komaj čakal nedeljski dvoboj Evenepoela in slovenskega asa Tadeja Pogačarja ter na koncu bil razočaran zaradi razpleta in padca Pogačarja.

»Prav zanimivo bi bilo videti njun obračun. Je pa Remco pokazal, koliko je močan, a meni to niti ni bilo potrebno dokazovati, saj vem, kako dober je,« hvali glavnega kandidata za zmago na Giru Zasavec, ki letos zaključuje že sedmi teden višinskih priprav, nekaj časa pa se je na Tenerifu srečaval tudi z odličnim Belgijcem.

Roglič se s sestavo kolesarjev, ki mu bodo pomagali, ne obremenjuje. Zadovoljen je, da bo v ekipi Jan Tratnik in pa tudi Sepp Kuss, ki je v zadnjem trenutku zamenjal poškodovanega Wilca Keldermana. »S Seppom ima veliko lepih skupnih zgodb. Mu povsem zaupam, vem, da je eden najboljših kolesarjev na vzponih in verjamem, da mi bo v veliko pomoč,« je sestavo ekipe, ki sicer še ni dokončna, zadovoljen slovenski as.

Trikratni zmagovalec Vuelte trdi, da na dirki ne bosta le on in Evenepoel, da bo treba računati tudi na druge kolesarje, a imenih noče govoriti.

Nobeno izmed tras etape v živo še ni prevozil. Kot sam pravi, bo moral zaupati informacijam, ki jih bo dobil od drugih in na papirju. Vsekakor bo najbolj užival v etapi z vzponom na Višarje, ki se bo najbolj približala Sloveniji in na kateri pričakuje ogromno slovenskih navijačev. Etapa je na sporedu predzadnji dan italijanske pentlje, v soboto, 27. maja.