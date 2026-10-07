Primož Roglič evropski prvak v kronometru

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je novi evropski prvak v vožnji na čas. Na 22-kilometrski trasi s startom in ciljem v Šenčurju je za 6,59 sekunde ugnal Francoza Bruna Armiraila, tretji je bil še en Francoz Maxime Decomble (+ 28,43). Roglič na vrh uvodnega klanca na Možjanco prikolesaril s 13 sekundami pred Armirailom, v ravninskem delu trase pa je ohranil dovolj prednosti za izjemen uspeh. Roglič je v tej disciplini postal olimpijski prvak leta 2021 v Tokiu, leta 2017 pa je na svetovnem prvenstvu v norveškem Bergnu osvojil srebrno kolajno. Z današnjimi kronometri se je tako na najboljši možni način končalo prvo evropsko prvernstvo v kolesarstvu na slovenskih tleh.