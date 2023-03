Primož Roglič osvojil današnjo zahtevno etapo

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je zmagovalec pete etape dirke kolesarske dirke po Kataloniji od Tortose do vrha na dolgem in strmem vzponu Lo Port (176,6 km). S tem je 33-letni Kisovčan povišal prednost v skupnem seštevku pred Belgijcem Remcom Evenepoelom. Svetovni prvak je bil v današnji etapi drugi.

Za Rogliča je bila to 71. zmaga v karieri in druga na letošnji preizkušnji po Kataloniji, potem ko je dobil tudi ponedeljkovo uvodno etapo. Ciljno črto je tokrat prečkal šest sekund pred glavnim tekmecem Evenepoelom (Soudal-Quick Step). Ta je večkrat napadel, a se ni znebil slovenskega asa. Dolgo je z njima vztrajal tudi Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates), ki je ciljno črto prečkal 12 sekund za slovenskim asom.

V skupnem seštevku je Roglič prednost povišal na deset sekund, potem ko sta peto etapo z Evenepoelom začela povsem poravnana. Na tretje mesto je v seštevku napredoval Almeida.

V soboto bo na sporedu razgibana etapa od Martorella do Molins de Reija. Dolga bo 174,1 km.