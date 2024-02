»Pripravljamo več pobud ob 120-letnici ustanovitve društva«

Slovensko planinsko društvo Trst je športno društvo z najdaljšo zgodovino med Slovenci v Italiji. Ustanovljeno je bilo 7. maja 1904, takrat kot podružnica Slovenskega planinskega društva v Ljubljani, kar pomeni, da bo SPDT letos slavilo 120-letnico ustanovitve in skoraj neprekinjenega delovanja. Prej je nastal le Tržaški Sokol (1869), ki pa je imel zelo burno zgodovino. Njegovo moralno dediščino nosi danes Športno združenje Bor. O današnji bogati in razvejani dejavnosti SPDT ter o prihajajočem proslavljanju 120-letnice ustanovitve smo se pogovorili s predsednico Marinko Pertot.

Katera sta občutek in predvsem odgovornost pri predsedovanju društvu s tako dolgo in bogato zgodovino?

To je res velika odgovornost. Ohranjati moramo to, kar so naši predniki skrbno pripravili, in njihovo zapuščino prenašati bodočim rodovom. Sami so bili takrat zelo daljnovidni. Po drugi strani pa moramo gledati na prihodnost, saj se časi in družba stalno spreminjajo. Društvo moramo tako voditi, da bo privlačno tudi za bodoče rodove in da jim bo nudilo to, kar je nudilo našim predhodnikom.

Nam lahko že razkrijete, kako bo potekalo proslavljanje ob 120-obletnici ustanovitve?

Jubilej smo praktično začeli proslavljati že decembra lani, ko smo predstavili posodobljen Vodnik po planinski poti SPDT Vertikala. To je bil dejansko uvod v slavnostno leto 2024. Osrednja slovesnost pa bo ob 51. srečanju obmejnih planinskih društev, na katerega bomo poleg društev, s katerimi običajno sodelujemo pri organizaciji srečanja, to so Slovensko planinsko društvo Gorica, Planinska družina Benečije, Slovensko planinsko društvo Celovec in Planinsko društvo Jesenice, povabili tudi nekatera druga društva. Prvič bo zraven tudi planinski odsek Kulturnega društva Bazovica iz Reke. Povabili bomo prijatelje iz Ljubljane, in sicer člane Planinskega društva LPP, s katerim smo pobrateni, prijatelje iz Kopra in Sežane. To bo osrednja proslava, v teku leta pa bo vsaka sekcija pripravila nekaj svojega. Zelo razvejan program so pripravili predvsem alpinisti, ki za 120-letnico SPDT napovedujejo 120 vzponov. Ob tem nameravajo preplezati tudi prvenstveno smer v Julijcih, in sicer na primorski strani. Člani mladinskega odseka pripravljajo gala večer s plesom, pohodniki pa izlete, ki so vezani predvsem na preteklost. Zanimiv bo recimo pohod na Črno prst, kjer so ustanovitelji SPDT leta 1907 načrtovali izgradnjo planinske koče. Z nastopom prve svetovne vojne je nato načrt propadel. Nekaj let po koncu druge svetovne vojne pa so planinci iz Podbrda prenovili karavlo italijanske vojske na Črni prsti in jo poimenovali po Zorku Jelinčiču, ki je bil predsednik SPDT od leta 1946 do leta 1965.

Posebnost vašega društva je predvsem ta, da ne gojite tekmovalnega športa in da združujete člane različnih starosti. V čem je skrivnost tako plodnega delovanja?

Naši člani so ljudje, ki so društvu zvesti od zgodnjega otroštva do visoke starosti. Torej odkar shodijo, pa dokler lahko še hodijo. Imamo zelo širok spekter članstva, zato je tudi delovanje tako razvejano. Poslanstvo našega društva je v tem, da ljudi spodbujamo k gibanju v naravi, naj bo to hoja, plezanje, tek, kolesarstvo ali smučanje. Znotraj vsake veje je še dodatna razvejanost. Smučanje recimo združuje tako tek na smučeh kot alpsko smučanje, vendar ne v tekmovalni obliki.

Društvo ima torej nek globlji pomen, lahko bi rekli bolj kulturni in družbeni.

Seveda. Naše člane vzgajamo k spoštovanju in varstvu narave. Naloga SPDT je tudi povezovanje ljudi, ki živijo na tem območju in krepitev slovenske zavesti.

Glede na tako širok razpon vaših članov lahko torej sklepamo, da večjih težav s pridobivanjem mladih odbornikov pri SPDT nimate. Ali to drži?

V primerjavi z ostalimi, lahko bi rekli klasičnimi športnimi društvi, težav s pomlajevanjem odborniških vrst ne občutimo toliko. Vsaka sekcija je bolj primerna določeni starosti. Za alpinizem se seveda bolj zanimajo mladi. Mladinski odsek se ukvarja pretežno s planinarjenjem. Za najmlajše tako že več kot 20 let prirejamo vsako poletje planinsko šolo. Pridobljeno znanje nato otroci prenesejo v najstniška leta. Še ena posebnost našega društva je tudi v tem, da je članstvo v SPDT večkrat stvar družinske tradicije, ki se prenaša iz roda v rod.