Prireditelji letos pozivajo v Planico z vlakom brezplačno

Prireditelji finala sezone v smučarskih skokih za ženske in moške v Planici pozivajo obiskovalce, naj se med 21. in 24. marcem v dolino pod Poncami odpravijo s kombiniranim prevozom vlaka in avtobusa. V sodelovanju s Slovenskimi železnicami zato nudijo brezplačno možnost prevoza z vlakom ter od Jesenic naprej z avtobusom v Planico.

Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, si organizatorji finala sezone prizadevajo za uporabo javnega prevoza in s tem varovanja okolja.

Pripravili so posebno ugodnost za vse imetnike vstopnic za ogled planiških tekem - v Planico se lahko s katerekoli železniške postaje v Sloveniji do Jesenic in nazaj pripeljejo z vlakom brezplačno.

Vse, kar morajo obiskovalci storiti, je, da predložijo vstopnico za prireditev na potniški blagajni ali, če je ta na njihovi vstopni postaji zaprta, neposredno na vlaku. Nato prejmejo tudi brezplačno povratno vozovnico in vrednotnico za avtobus na relaciji Jesenice - Planica - Jesenice.

Z Jesenic se proti Planici nato odpravijo z avtobusom, vse povezave do Planice in nazaj so objavljene na spletni strani planica.si, so še sporočili iz SZS.