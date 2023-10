Profesionalna pogodba tudi za babico, ki pere drese?

Nova športna reforma, EPK 2025, šport in mladi, spomini na preteklost in še bi lahko naštevali. Sredino skoraj dvourno srečanje v Kulturnem domu v Gorici »Šport: včeraj, danes in ... v prihodnje« je bilo zanimivo, zabavno, malce nostalgično, sproščujoče, čeprav je Brandolin močno dvignil napetost, ko je spregovoril o novi športni reformi. Organizatorji (Kulturni dom v Gorici, ZSŠDI, AŠZ Dom in kulturna zadruga Maja, s pokroviteljstvom in podporo Dežele FJK, občin Gorica in Nova Gorica ter Fundacije Goriške hranilnice Carigo) so v sredo zadeli v polno. A to je bilo samoumevno: trojica, ki se je pogovarjala pred polno dvorano(mladih je sicer bilo bolj malo) – moderator Igor Komel, ter gosta nogometni trener Edy Reja in predsednik deželnega Coni Giorgio Brandolin – je bila skozi vseh devetdeset minut (z daljšim sodnikovim dodatkom), če uporabljamo športno terminologijo, zelo uigrana.