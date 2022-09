Projekt ni prepričal vseh

Združena moška odbojkarska ekipa, ki je izraz vseh društev, ki se pri nas ukvarjajo z moško odbojko, in bo v letošnji deželni C-ligi lovila napredovanje v državno B-ligo, ima zdaj vendarle svoj obraz. Trener Loris Manià in pomočnik Ambrož Peterlin sta izbrala glavnino igralcev, ki bodo sestavljali ekipo. Kot so že povedali ob začetku priprav ostaja odprto vprašanje drugega podajalca, ki ga do včeraj še niso dobili. Zdaj edini na mestu režiserja je Tommaso Gianeselli (2004), ki je lani igral v C-ligi, a zagotovo potrebuje oporo predvsem na pomembnejših tekmah. Ob njem sta trenerja izbrala dolg seznam napadalcev, med katerimi so tudi nekateri univerzalci, kar bo med sezono še kako prav prišlo. To so Simon Komjanc, Tomaž Cotič, Matija Corsi, Bernard Terpin, Davide Cobello (vsi Olympia), Damir Kosmina, Vasilij Kante in Danjel Antoni (Sloga Tabor). Prosta igralca pa bosta Štefan Čavdek (Olympia) in Gabriele Margarito (Soča).

