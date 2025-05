Prometne omejitve ob tekaškem prazniku

Jutri bodo v Trstu prišli na svoj račun ljubitelji teka. Na sporedu bo tradicionalni tekaški praznik Trieste Spring Run, ki ga organizira društvo Miramar. Ob 9.30 bo iz Devina startal polmaraton. Ob 10. uri pa z Miramara še osemkilometrski družinski tek. Cilj obeh tekov bo na Velikem trgu. Občini Trst in Devin Nabrežina sta objavili seznam cest, ki bodo jutri zaprte za promet. Od 6.00 do 14. ure bo zaprta Obalna cesta ter cesta, ki iz Križa pelje proti Brojenci. Za promet bo zaprt tudi del Miramarskega drevoreda ter prometnica v Starem pristanišču. Do 16.30 pa bo za promet zaprto tržaško nabrežje: korzo Cavour - Trg L. A. Duca Degli Abruzzi - nabrežje Tre Novembre - Caduti Per l’Italianità - Del Mandracchio. Najbolje bo, če se jutri podate v Trst z avtobusom ali s tramvajem.