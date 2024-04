Prva majska nedelja je v Trstu rezervirana za tekače

Letošnji tekaški dogodek Trieste Spring Run, kot so ga preimenovali leta 2021, kaže letos mestu in številnim gostom še dodatni razvoj. Višek bo doživel z družinskim tekom in polmaratonom v nedeljo, 5. maja, dogajanje okrog osrednjega teka pa bo pestro že teden prej. Spet bo na tržaškem nabrežju zaživelo naselje Expo Villagge, kjer bodo razstavljala društva, ustanove, svoje proizvode pa bodo ponujali tudi lokalni pridelovalci. Naselje, ki bo vrata odprlo 29. aprila, se bo s središčem prijav nadaljevalo na Velikem trgu. Prijave bodo zbirali tudi na Borznem trgu, kjer bo šotor deloval od 22. aprila dalje. Organizatorji, ASDMiramar v sodelovanju z ASD Trieste Atletica Asp, napovedujejo tudi umetnostni sprehod Trieste Spring Art in razprave na temo zdravja in športa.

Tekaške trase ostajajo nespremenjene: polmaraton se bo začel ob 9.30 v Devinu, kjer bodo tako kot lani startali tudi tekmovalci na rolerjih. Družinski tek Bavisela Family Run (ki v imenu ohranja stari razpoznavni znak tržaškega spomladanskega dogodka) bo izpred Miramarskega gradu krenil ob 10.00.

Prvič bo zaživel tudi tek trojk, ki bodo pretekle traso družinskega teka, dobiček prijav pa bo šel mednarodni dobrodelni organizaciji Dynamo Camp, ki hudo bolnim otrokom in mladim ter njihovim družinam nudi brezplačne rekreativne športne in kulturne dejavnosti. Dobrodelni partner dogodka je tudi društvo Bambini del Danubio.

Ambasadorka dogodka je letos paralimpijska plavalka Giorgia Marchi.

Pri dogodku, ki so ga včeraj predstavili v Starem pristanišču, sodeluje tudi Občina Trst, pokroviteljstvo nudi Dežela FJK, med partnerji je tudi Občina Devin Nabrežina, finančni sponzor pa Zadružna kraška banka Trst Gorica.