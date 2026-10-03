Prva zmaga Krasa Repen, točka za Juventino

NOGOMET
ELITNA LIGA
Forum Julii – Kras Repen 0:3 (0:1)
Strelci: 29. Rajčevič, 49. Gajšek, 64. M. Juren
Kras Repen: Bužan, Verzegnassi (Lukač), Tuccia, Rajčevič, Soban (Juren), Ermacora, Zecchini (Codaglio), Catera, Pitacco (Pescatori), Gajšek (Perić), Gojanovič. Trener: Sandrin.
Kras je v Galjanu pri Čedadu dosegel prvo letošnjo prvenstveno zmago.
Juventina – Fontanafredda 1:1 (1:0)
Strelca: 5. Selva, 50. Sclippa (F)
Juventina: Juventina: De Mattia, Petejan (Loi), Vecchiato (Dobre), Kogoi, Ranocchi, Bevilacqua, Kanapari, Loggia, Selva,Lesjak (Piscopo, Novati), Hoti (Leban). Trener: Buonocunto.
Drugi polčas na igrišču Bearzot v Gorici se je začel z dvajsetminutno zamudo, ker se stranki sodnik ni počutil dobro.