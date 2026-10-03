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Prva zmaga Krasa Repen, točka za Juventino

Na Čedajskem so Sandrinovi nogometaši v 5. krogu elitne lige nasuli domačinom tri gole

Jan Grgič |
FJK |
3. okt. 2026 | 20:24
    Prva zmaga Krasa Repen, točka za Juventino
    Nogometaši Krasa na arhivski fotografiji so bili uspešni na gostovanju pri ekipi Forum Julii (FOTODAMJ@N)
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NOGOMET

ELITNA LIGA

Forum Julii – Kras Repen 0:3 (0:1)

Strelci: 29. Rajčevič, 49. Gajšek, 64. M. Juren

Kras Repen: Bužan, Verzegnassi (Lukač), Tuccia, Rajčevič, Soban (Juren), Ermacora, Zecchini (Codaglio), Catera, Pitacco (Pescatori), Gajšek (Perić), Gojanovič. Trener: Sandrin.

Kras je v Galjanu pri Čedadu dosegel prvo letošnjo prvenstveno zmago.

Juventina – Fontanafredda 1:1 (1:0)

Strelca: 5. Selva, 50. Sclippa (F)

Juventina: Juventina: De Mattia, Petejan (Loi), Vecchiato (Dobre), Kogoi, Ranocchi, Bevilacqua, Kanapari, Loggia, Selva,Lesjak (Piscopo, Novati), Hoti (Leban). Trener: Buonocunto.

Drugi polčas na igrišču Bearzot v Gorici se je začel z dvajsetminutno zamudo, ker se stranki sodnik ni počutil dobro.

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