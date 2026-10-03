Trumpova vojna nas stane tudi 1400 evrov letno

Rekordno draga pogonska goriva, elektrika in plin, vse dražja hrana in celo tehnološki izdelki. To so posledice vojnih razmer na Bližnjem vzhodu, s katerimi se soočajo gospodinjstva po Evropi in širše po svetu. Najprej omejitev plovbe skozi Hormuško ožino, nato njeno dejansko zaprtje za velik del običajnega ladijskega prometa, pa iranski napadi na energetske objekte v regiji so sprožili val podražitev, ki se od marca naprej prelivajo v vse, kar je tako ali drugače povezano s transportom. Cena v evrih, ki jo gospodinjstva plačujejo zaradi vojne, ki so jo konec februarja z napadi na Iran začele ZDA in Izrael, lahko doseže višino celotne mesečne plače.

Najnovejšo oceno je včeraj ponudilo italijansko združenje za varstvo potrošnikov Codacons na podlagi podatkov Nacionalnega statističnega inštituta Istat o inflaciji v letu 2026. Po teh izračunih bo upokojenec, ki živi sam, ob nespremenjenih navadah letos zapravil približno 667 evrov več kot lani. Mlajša samska oseba bo prikrajšana za 704 evre, par brez otrok pa za 1167 evrov. Družina z enim otrokom bo za vojno posredno plačala 1281 evrov, tista z dvema otrokoma pa 1415 evrov.

Združenje obrtnikov ter malih in srednjih podjetij CNA tako ocenjuje, da so družine in podjetja od začetka vojne samo zaradi dražje energije že odšteli približno 16,5 milijarde evrov dodatnih stroškov. Codacons ob tem ugotavlja tudi močne podražitve tehnoloških dodatkov (+39,6 %), računalnikov in tablic (+18,6 %), paradižnika, paprike, jajčevcev in bučk (+15,2 %) ter stročnic (+14,7 %).