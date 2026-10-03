V šibkem vetru se je najbolje znašel Benčičev Shining

Danes je v organizaciji jadralnega kluba Čupa in mariborskega YC Skipper potekala druga izvedba regate B’ndima Cup iz Pirana v Sesljan. Na njej je nastopilo 22 posadk iz Slovenije in Italije. B’ndima Cup predstavlja uvod v slovenske dogodke na 58. izvedbi Barcolane in združuje jadranje, družabnost ter lokalno kulinarično ponudbo. Za jadralce je bila včerajšnja regata dober trening za današnji pokal Bernetti in seveda za Barcolano 58, ki bo prihodnjo nedeljo. Na regati B’ndima Cup so se jadralci potegovali za prenosni pokal, ki ga je izdelal trebenski umetnik Marco Milcovich Pc.

Današnjo regato iz Pirana v Sesljan je osvojila jadrnica Shining krmarja Mauricija Benčiča, ki je na cilj kljub slabim vetrovnim razmeram prijadrala v poldrugi uri. S polurno zamudo za prvouvrščenim je ciljno črto prečkala Riedl Aerospace (Skipper, Maribor) krmarja Kemala Vurala. Tretji je bil Glenfield krmarja Marca di Piera, ki je imel na krovu nemško posadko.