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Reševanje v gorah

Na Vrhu Žlebi je padel za 15 metrov

75-letni pohodnik se je poškodoval, ko se je zrušil kamen, na katerega je stopil

Spletno uredništvo |
Rezija |
3. okt. 2026 | 18:53
    Na Vrhu Žlebi je padel za 15 metrov
    Prihod helikopterja v Solbico v Reziji( CNSAS )
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Danes so gorski reševalci iz Možaca s pomočjo deželnega reševalnega helikopterja priskočili na pomoč 75-letnemu pohodniku, ki se je vračal z Vrha Žlebi. Na višini 2200 metrov je med spustom stopil na kamen, ki se je zrušil, pohodnik je nato padel za približno petnajst metrov. Za kratek čas je tudi izgubil zavest.

Njegov spremljevalec je poklical na pomoč, po ponesrečenca je prišel deželni reševalni helikopter. Najprej so reševalci s helikopterjem odpeljali v Solbico ponesrečenca, nato pa še njegovega spremljevalca. V Solbici je 75-letnika čakal rešilec, moški pa je zavrnil hospitalizacijo in se domov vrnil kar sam.

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