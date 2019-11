Prvi mesec: - 16,7 kilograma!

Vseh pet naših junakov pridno hujša: skupno je že »skopnelo« 16,7 kilograma, kar ni od muh. Čeprav so šele segrevali motorje, saj so vadbo stopnjevali do take mere, da se telo prilagodi novim ritmom. Pa tudi z novim načinom prehranjevanja so začeli šele pred dvema tednoma. Prva dva tedna so se še prehranjevali »normalno« oziroma po starem načinu. Pisali so si prehranski dnevnik in sproti poročali trenerskemu strokovnemu vodstvu. Kljub temu pa so rezultati že nadpovprečni. »Odlični«, je z eno besedo ocenila fitnes trenerka in mentorka projekta Gina Lazarević, ki nam je tudi končno razkrila, kdo je odstopil oziroma kaj se je dogajalo v zadnjih dveh tednih.

Peterko smo vprašali o splošnem psiho-fizičnem počutju.

1. Kakšni so občutki po prvem mesecu?

2. Razlike med novim in starim načinom prehranjevanja?

3. Vam ta medijska izpostavljenost paše ali pa vas bremeni?

