Prvomajski Športel o samoobrambi

Športna oddaja Športel bo šla v eter tudi na današnji praznični prvomajski dan kot običajno ob 18. uri. Gledalci bodo izvedeli, kako se lahko branijo pred fizičnim napadom. To bosta v studiu prikazala varnostnika in učitelja samoobrambe Irena Semi in Marko Frandolič, ki sta s tečajem pričela tudi pri športnem društvu Mladina iz Križa. Zakaj se je društvo odločilo za ta korak, nam bo razkril predsednik AŠD Mladina Peter Sedmak. Da bo oddaja dišala po prazniku, bodo za to poskrbele članice skupine The GO GO Girls in Beneška brata Mitja in Samo Tul. Sodelavka Martina Bearzi pa bo »hujšala« na že znani akciji Postani Fit.