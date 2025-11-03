Prvouvrščeni UFM plenil v Repnu, 11 golov v Doberdobu

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – UFM 0:1 (0:1)

Strelec: Sistiani (U)

Kras Repen: Umari, De Lutti, Ferluga (Pacor), Catera (Ianezic), Male, Perhavec (Gotter), Krivičić, Šolaja (Pittacco), Perić (Velikonja), Barišić. Trener: Rok Božič.

V derbiju kroga elitne lige je Krasovo moštvo nezasluženo tesno izgubilo proti vodilni tržiški ekipi UFM. Varovanci trenerja Roka Božiča so bili skozi vse srečanje boljši od gostov, ki so svoj zmagoviti zadetek dosegli v prvem polčasu po naivni napaki Krasove obrambe. Imeli so tudi več priložnosti za gol (Barišić je zadel celo dve prečki), niso pa jih znali izkoristiti. Naj omenimo, da so imeli tudi gostje veliko priložnost, da bi izid celo podvojili v 90. minuti, toda vratar Umari je ubranil njihovo najstrožjo kazen.

Juventina – Rive d’Arcano Flaibano 2:1 (0:0)

Strelci: 53. Hoti, 87. Breganti, 91. Corrao (RF)

Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Bric, Russian, L. Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Liut, Hoti, Del Fabro. Trener: Visintin.

PROMOCIJSKA LIGA

Bujese – Sistiana Sesljan 1:0 (0:0)

Strelec: 49. Coradazzi (B)

Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig (Giorgi), Benussi (Villatora), Steinhauser, Almberger, Pizzignacco (E. Colja), Carnese (Crevatin), Disnan, Volaš, Francioli, Greco. Trener: Motta.

Rdeč karton: Francioli

1. AMATERSKA LIGA

Opicina – Sovodnje 2:2 (0:2)

Strelci: 25. M. Juren, 35. Visintin; 60. Esposito (O), 80. Muiesan (O),

Sovodnje: Mingrone, Baldassi, M. Predan, Mauri, Feri, A. Juren, Visintin, Guastella (Faidiga), Žižmond (Formisano), L. Predan, M. Juren. Trener: Veneziano.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – CGS 1:0 (0:0)

Strelec: 70. Abatangelo 11-m

Zarja: Bremec, Calabrese, Radisavljević (Babini), Spreafico, Škabar, Serafini (Rollo), A. Križmančič, Carbone, Abatangelo (Bertolini), Corrente, Barzelatto (Tawgui). Trener: Loris Cherin.

Rdeča kartona: Carbone in Babini.

Nogometaši Zarje so po napeti in razgibani tekmi zasluženo na domači zelenici osvojili vse tri točke. Že v 35. minuti prvega polčasa se je hudo poškodoval gleženj Radisavljević, tako da je bil potreben poseg rešilca, ki ga je odpeljal v bolnišnico. Tekma je bila prekinjena za celih 25 minut. V drugem polčasu je bilo srečanje dokaj razgibano, saj je sodnik pokazal kar štiri rdeče kartone (dva na obeh staneh). Gostitelji pa so ohranili mirno kri in dosegli zmagoviti zadetek z Abatangelom iz enajstmetrovke ter si tako priigrali dragoceno zmago.

3. AMATERSKA LIGA

Mladost – Vesna 1:10 (0:4)

Strelci: 15. Lizza, 21. Lizza, 23. G. Jurincich, 40. Lizza; 48. K. Vidali, 51. Frangini, 58. K. Vidali, 63. Svetlič (M), 72. Udovicich, 77. Carro, 82. Košuta

Mladost: Peric (Elazab), Komjanc, M. Dreassi, Svetlič, T. Lakovič, Gerin (Rossi), Ciaravolo (Lala), Elrashidy, Njie, Labib, S. Lakovič (D. Dreassi). Trener: Mozetič.

Vesna: E. Carli, Sosič (Puric), G. Jurincich, Čermelj (Vidoni), Frangini (Veronesi), Marchesan, Košuta, Udovicich, K. Vidali, Stefanato, Lizza (Carro). Trener: F. Jurincich.

Primorec – Farra 2:3 (1:0)

Strelca za Primorec: 43. F. Pischianz, 87. Matassi

Primorec: Leban, Furlan (Čubej), Gjuzi (Stocca Kralj), Žerjal (C. Pischianz), Matassi, Persico, Imporota, Moscolin, Cifarelli, Kryeziu (E. De Sio), F. Pischianz. Trener: V. De Sio.

Primorje 1924 – Bisiaca Romana B 1:2 (0:0)

Strelec za Primiorje: 78. Balbi.

Primorje 1924: Cecot, Durić, Mbengue (Spanghero), Petković, P. Kaurin, Miniussi, Alessio Verni, Bertagni (F. Kaurin), Saule, Pahor (Paoletti), Bari (Balbi). Trener: Issich.