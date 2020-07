»Razbili smo monotonost slovenskega nogometa«

CELJE – Nogometaši Celja so v sredo spisali pravo nogometno pravljico. Prvič v zgodovini kluba so postali državni prvaki in za sabo pustili oba velikana slovenskega nogometa, Maribor in Olimpijo. Celjske nogometaše vodi trener Dušan Kosić, njegov pomočnik pa je Jasmin Jerič, ki je bil med letoma 2014 in 2018 tudi član trenerskega štaba NK Kras. Pri repenskem klubu je vodil mlade nogometaše, bil pa je tudi trenerjev pomočnik v članski ekipi in odgovoren za telesno pripravo nogometašev. Iz Repna se je za kratek čas preselil v Ljubljano, nato pa pristal v Celju, kjer se je okitil z državnim naslovom v Prvi ligi Telekom Slovenije.

Jasmin čestitke. Nam lahko najprej razkrijete, kako ste pristopili h Krasu in nato odšli v Celje?

Po prihodu s Poljske, kjer sem opravljal prakso, sem v domačem okolju iskal klub, v katerem bi lahko začel svojo trenersko kariero. Doma sem iz okolice Sežane. Vedel sem, da je Kras dobro organiziran klub. Stopil sem v stik z vodstvom in se ponudil kot trener mladih nogometašev. Zaključeval sem študij na Fakulteti za šport v Ljubljani, tako da sem lahko ob pisanju diplomske naloge tudi opravljal trenerski poklic. Pri Krasu sem se počutil zelo dobro in vesel sem, da sem tam začel svojo trenersko pot. Nato pa sem želel narediti korak naprej. S punco sva se preselila v okolico Ljubljane, kjer sem prevzel vodenje selekcij U13 in U15 pri Interblocku. Tam pa sem ostal le slaba dva meseca, saj se je nato ponudila priložnost za mesto pomočnika pri Celju v prvi slovenski ligi. Pogovoril sem se s trenerjem Dušanom Kosićem in takoj sva se ujela, tako v miselnosti kot v pogledu na nogomet. V Celju so sestavili lep trenerski kader, ki je skupaj z nogometaši v tej sezoni spisal pravo nogometno pravljico.

Kakšni so bili občutki po sredini zmagi proti Olimpiji in osvojitvi državnega naslova?

Bilo je fantasično. Sam sem od samega začetka sezone verjel v uspeh ekipe. Nogometaši so sledili napotkom trenerskega štaba, ustvarili smo zelo kompaktno skupino. Vsak posameznik je prispeval k temu uspehu, dihali smo eden za drugega. Čutili smo podporo ne le svojih navijačev, ampak tudi celotne Slovenije. Na koncu so nam čestitali vsi nasprotniki, v prvi vrsti Maribor in Olimpija. V zadnjih dneh je telefon dejansko pregorel. Zdaj moramo ostati na realnih tleh in ohraniti visoko raven dela. Le tako bomo lahko še naprej uspešni.

Pred začetkom sezone nihče ni verjel v zmago Celja. Kateri so bili sploh cilji kluba pred začetkom sezone?

Trener Kosić je ustvaril mlado skupino nogometašev, ki je v zadnjih dveh letih zelo dozorela. Fantje so pridobili na izkušnjah in v letošnji sezoni z zmagami tudi na samozavesti. Cilj pred sezono je bila uvrstitev v kvalifikacije za evropsko ligo, torej preboj med prve štiri ekipe v ligi. Ko smo dosegli, smo nato začeli gledati naprej. Zmagovali smo težke tekme in začeli verjeti, da lahko pridemo še višje. Stvari so se začele obračati v našo korist, imeli smo tudi kanček športne sreče, predvsem pa se je ustvarila neka res pozitivna energija. Fantje so bili iz dneva v dan bolj prepričani v to, kar delamo. V zgodovini kluba se je vedno nekaj zataknilo, želeli smo spremeniti ta negativni trend in na koncu nam je to tudi uspelo. Predvsem pa smo razbili monotonost slovenskega nogometa.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku