Nedelja, 08 februar 2026
Športna nedelja

Reakcija Krasa, Mladost potonila na Rouni

V promocijski ligi je Sistiana Sesljan na domačem igrišču izgiubil z drugouvrščeno Casarso

Jan Grgič |
FJK |
8. feb. 2026 | 17:46
    Reakcija Krasa, Mladost potonila na Rouni
    Na proseški Rouni je bilo že po prvem polčasu 6:0 za Primorje 1924 (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Sanvitese – Kras Repen 1:3 (0:1)

Strelci: 6. Bortolussi (S) avtogol, 46. Gattullo (S), 60. Barišič, 83. Velikonja

Kras Repen: Umari, Perhavec, Ferluga, Catera, De Lutti, Male, Pertot, Kolenc (Pagano), Pitacco (Velikonja), Gotter (Ianezic), Barišič. Trener: Božič.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Casarsa 0:1 (0:1)

Strelec: 14. Del Ben (C)

Sistiana Sesljan: Grubizza, Politti, Greco, Steinhauser, Disnan, Almberger, E. Colja, Volaš, Villatora, Carnese. Trener: Sestan.

2. AMATERSKA LIGA

Poggio – Zarja 2:1

Strelci: Msatfi (P), Mariello (P), 48. Abatangelo

Zarja: Barbuio, Neri, Bertocchi, Spreafico, Diew, Pllana, Bertolini, Racanelli, Abatangelo, Bovino, Stopar. Trener: J. Nonis.

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Mladost 7:1 (6:0)

Strelci: F. Kaurin 2 (oba iz 11-m), Bari, Petrucco, E. Pahor

Vesna – Muggia U21 2:1 (1:1)

Strelca: 6. Franzot, 77. Marchesan

Vesna: E. Carli, Zuppa, Renar, Frangini, Sosič, Udovicich, Carro (Stefanato), Marchesan, Franzot, Lizza (Čuk), Giovannini (N. Pahor). Trener: F. Jurincich.

Rdeč karton: Franzot

