Reakcija Krasa, Mladost potonila na Rouni

NOGOMET
ELITNA LIGA
Sanvitese – Kras Repen 1:3 (0:1)
Strelci: 6. Bortolussi (S) avtogol, 46. Gattullo (S), 60. Barišič, 83. Velikonja
Kras Repen: Umari, Perhavec, Ferluga, Catera, De Lutti, Male, Pertot, Kolenc (Pagano), Pitacco (Velikonja), Gotter (Ianezic), Barišič. Trener: Božič.
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Casarsa 0:1 (0:1)
Strelec: 14. Del Ben (C)
Sistiana Sesljan: Grubizza, Politti, Greco, Steinhauser, Disnan, Almberger, E. Colja, Volaš, Villatora, Carnese. Trener: Sestan.
2. AMATERSKA LIGA
Poggio – Zarja 2:1
Strelci: Msatfi (P), Mariello (P), 48. Abatangelo
Zarja: Barbuio, Neri, Bertocchi, Spreafico, Diew, Pllana, Bertolini, Racanelli, Abatangelo, Bovino, Stopar. Trener: J. Nonis.
3. AMATERSKA LIGA
Primorje 1924 – Mladost 7:1 (6:0)
Strelci: F. Kaurin 2 (oba iz 11-m), Bari, Petrucco, E. Pahor
Vesna – Muggia U21 2:1 (1:1)
Strelca: 6. Franzot, 77. Marchesan
Vesna: E. Carli, Zuppa, Renar, Frangini, Sosič, Udovicich, Carro (Stefanato), Marchesan, Franzot, Lizza (Čuk), Giovannini (N. Pahor). Trener: F. Jurincich.
Rdeč karton: Franzot