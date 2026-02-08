Srebrna kolajna tudi za FJK

Biatlonka iz Plodna (Sappade) Lisa Vittozzi je Furlaniji - Julijski krajini prinesla prvo kolajno. To se je zgodilo na biatlonski preizkušnji mešanih štafet 4 x 6 km v Antholzu. »Azzurri« v postavi Vitozzi, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer in Dorothea Wierer so se uvrstili na drugo mesto. Novi olimpijski prvaki so Francozi Eric Perrot, Quentin Filon Maillet, Lou Jeanmonnot in Julia Simon. Italijani so danes osvojili še tri bronaste kolajne: Sofia Goggia se je na današnjem smuku v Cortini, kjer se je hudo poškodovala Lindsey Vonn, uvrstila na 3. mesto. Tretji sta bili tudi deskarka Lucia Dalmasso in hitrostni drsalec Riccardo Lortello (5000 m).