VREME
DANES
Nedelja, 08 februar 2026
Iskanje
Pust

Zmaga v Doberdob in na Poljane

Na današnjem 36. Goriškem pustu so vse stopničke zasedle zamejske skupine in vozovi

Aleksija Ambrosi |
Gorica |
8. feb. 2026 | 19:51
    Zmaga v Doberdob in na Poljane
    Doberdobski voz Kras 3000 futuristične zverine (BONAVENTURA)( Katia Bonaventura )
    Zmaga v Doberdob in na Poljane
    Poljane, So mlini in mlini (BONAVENTURA)( Katia Bonaventura )
    Zmaga v Doberdob in na Poljane
    Štandrež, Zlata pena, zlata cena (BONAVENTURA)( Katia Bonaventura )
    Zmaga v Doberdob in na Poljane
    Števerjan, Magični karneval v Riu (BONAVENTURA)( Katia Bonaventura )
    Zmaga v Doberdob in na Poljane
    Streljmo številke, Padriče Gropada (BONAVENTURA)( Katia Bonaventura )
    Zmaga v Doberdob in na Poljane
    Križ, Tritaužent b’rvincov v rt mršj’rju (BONAVENTURA)( Katia Bonaventura )
Dark Theme

Na današnjem, 36. Goriškem pustnem sprevodu, so slavili zamejski vozovi in skupine. Med vozovi so zmagali doberdobski šakali - Kras 3000 futuristične zverine -, na drugem mestu so bili Štandrežci (Zlata pena, zlata cena), na tretjem pa Števerjanci (Magični karneval v Riu). Med skupinami so slavile Poljane (So mlini in mlini), na drugem in tretjem mestu so bili Padriče/Gropada (Streljmo številke) in Križ (Tritaužent b’rvincov v rt mršj’rju). Goriški pust je letos prvič »govoril« tudi slovensko, saj je za vodenje poskrbel Evgen Ban.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: