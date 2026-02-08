Zmaga v Doberdob in na Poljane

Na današnjem, 36. Goriškem pustnem sprevodu, so slavili zamejski vozovi in skupine. Med vozovi so zmagali doberdobski šakali - Kras 3000 futuristične zverine -, na drugem mestu so bili Štandrežci (Zlata pena, zlata cena), na tretjem pa Števerjanci (Magični karneval v Riu). Med skupinami so slavile Poljane (So mlini in mlini), na drugem in tretjem mestu so bili Padriče/Gropada (Streljmo številke) in Križ (Tritaužent b’rvincov v rt mršj’rju). Goriški pust je letos prvič »govoril« tudi slovensko, saj je za vodenje poskrbel Evgen Ban.