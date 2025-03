Reakcija Sesljana, točki za Kras in Juventino

NOGOMET

ELITNA LIGA

Fiume Veneto Bannia – Kras Repen 0:0

Kras Repen: Bužan, De Lutti, Pacor (Polacco), Rajčevič, Dukić, Catera, Pertot (Pagano), Kuraj, R. Šolaja (Almberger), Perić (Pitacco), Velikonja. Trener: Kneževič.

Krasovi nogometaši so v tem krogu proti ekipi Fiume Bannia zamudili priložnost, da bi osvojili tri točke in se že bolj približali vrhu lestvice. Skozi vso tekmo so bili boljši od gostiteljev in so zamudili nekaj zelo ugodnih priložnosti za gol, predvsem z Velikonjo in Šolajo. V prihodnjem krogu bodo varovanci trenerja Kneževiča igrali v nedeljo v Repnu proti Casarsi.

Pro Fagagna – Juventina 2:2 (1:2)

Strelci: 18. Pillon 11-m, 31. Grion, 33. Cassin 11-m (F), 51. Cassin 11-m (F)

Juventina: Blasizza, Furlani, Bonilla, Grion, Jazbar, Russian, Liut, Samotti, Pillon, Hoti, Štrukelj. Trener: Visintin.

Nogometaši Juventine so v Fagagni že vodili z 2:0, a gostitelji so nato z dvema enajsmetrovkama uspeli izenačiti. Na koncu sta se morali ekipi zadovoljiti z delitvijo točk. V prihodnjem krogu bo Juventina že v soboto gostila tržiški UFM.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Ronchi 3:1 (1:0)

Strelci: 23. D. Colja, 48. M. Crosato, 65. Volaš

Sistiana Sesljan: Guiotto, M. Crosato, Benussi, Simeoni, L. Crosato, Toffoli, Loggia (Leghissa), Giacomo, Francioli (Interlandi), Volaš, Minighini (Romeo) D. Colja (Ražem). Trener: Pin.

Po visokem porazu (1:5) v prejšnjem krogu so si tokrat nogometaši Sistiane Sesljana opomogli in zasluženo doma premagali Ronchi, ki se prav tako bori za obstanek. Že v prvem polčasu bi bil lahko izid v korist gostiteljev obilnejši, saj je poleg gola, ki ga je dosegel David Colja, imel lepo priložnost za zadetek tudi Volaš. Ta se je oddolžil v 65. minuti, ko je zadel v polno. Že v 3. minuti pa je Crosato podvojil. Gostje so sicer znižali izid na 1:3, domača obramba pa se ni dala presenetiti, tako da so se »delfini« veselili novih predragocenih treh točk.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Sant’Andrea San Vito 0:1 (0:1)

Sovodnje: Mingrone, Feri (Predan), Simčič (Visintin), Kožuh (Marassi), Petejan, Umek, Maugeri (A. Juren), Černe, Žižmond, Ocretti (Rijavec), M. Juren. Trener: Trangoni.

Breg – Opicina 1:1 (1:0)

Strelca: 45. Pertosi (B), 67. Sammartini (O)

Breg: Blasevich, Calabrese, S. Spinelli, Francini, J. Čermelj, Maselli, Ciacchi (Ceglie), Pertosi (Giuressi), Freno (Giuresi), M. D’Alesio (Istrice), Iadanza (Delvecchio). Trener: Bursich.

2. AMATERSKA LIGA

Zarja – Unione Friuli Isontina 0:3 (0:1)

Zarja: Savi, Danese, Poropat, E. Ferluga, Škabar, Leiter, Križmančič, Rollo, Abatangelo, Tawgui, Čufar. Trener: Gregoratti.

Vesna – CGS 2:3 (0:1)

Strelca za Vesno: 53. K. Vidali, 89. Kerpan

Vesna: Škerk, Legiša, Sosič, Matuchina, Vidoni (Lizza), Purič, Antonič, Pahor, Tegacci (K. Vidali), A. Kerpan, M. Vidali (Poiani).

Audax Sanrocchese – Mladost 1:0 (0:0)

Mladost: Zanier, S. Lakovič, Mbengue, Mauri, F. Juren, Faidiga, D. Trevisan (Al Furaiji), Diawla, D. Dreassi, Casi, Vera (Terpin). Trener: Braida.

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Malisana 1:4 (0:2)

Strelec za Primorje: 55. Petrucco

Primorje: Paulich, Altaf, Rovina, Petrucco, Miniussi (Bertagni), Petković, Paoletti, Chiatto, Saule (Bari), Balbi, Canziani (Valenti). Trener: Issich.

Rdeč karton: 19. Paoletti

Primorec – Domio 1:0 (1:0)

Strelec: Dalle Molle

Primorec: A. Bagattin, Čubej, L. Carli, Matassi (Di Sciacca) Stocca Kralj, Succi, Žerjal (Canziani), D. Bagattin, Racman, Dalle Molle, Celardi (Di Donato). Trener: Vincenzo De Sio.