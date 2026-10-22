Real Madrid kot valjar, jutri se dogajanje seli v Sežano

Na mednarodnem mladinskem košarkarskem turnirju Zudek No Borders Euro Cup v organizaciji AŠZ Jadran je v telovadnici Aldo Cova na Opčinah v teku drugi tekmovalni dan. Na prvi tekmi je slovenska reprezentanca U16 po lepi in izenačeni tekmi z 86:78 premagala milanski Armani in vknjižila drugo zmago. Tekma se je odločila v zadnji četrtini, ki so jo varovanci trenerja Domna Drobneta dobili z delnim izidom 27:18. V slovenskih vrstah je bil neustavljiv kapetan Jan Turković, ki je 28 točkam dodal še 6 skokov in tri asistence, v statistike pa je vpisal tudi 8 izgubljenih žog. Za Armani Olimpia Milano sta bila najbolj učinkovita Dan Paltinisanu (15 točk, 9 skokov in tri asistence) in Matteo Veggetti (14 točk).

V drugem dvoboju so se domači košarkarji Jadrana pomerili z branilcem naslova Real Madridom, ki je v sredo s 118:55 nadigral milanski Armani. »Blancosi«, ki so sicer tokrat zaigrali v temno zelenih dresih, so proti ekipi trenerja Andree Mure ponovili vajo in na koncu slavili s 111:51. Mladi Jadranovi košarkarji so se tekme sicer lotili pogumno, točkovna razlika pa je med tekmo le naraščala. Madridčani so unovčili svojo tehnično in predvsem fizično premoč in so po drugi visoki zmagi le še korak oddaljeni od petega zaporednega finala. Za Real bo jutri ob 20.30 v Sežani še zadnja ovira slovenska reprezentanca U16.

V Jadranovih vrstah je bil najboljši strelec Tarik Muratović z 18 točkami, 13 točk pa je prispeval Nicolas Dos Santos. Za močno špansko zasedbo je kar pet košarkarjev doseglo dvomestno število točk: Madžar Zeteny Bajor in Španec Jorge Niebla Santos po 20, Malijec Samba Coulibaly 14, Španca Jorge Jimenez Lopez Airam Alonso Alcazar 11 in 10. Jadran se bo jutri ob 18.30 v Sežani pomeril z milanskim Armanijem.

V teku je tekma med beograjsko Mego in Dubaiem, zvečer pa se bosta v telovadnici Aldo Cova na Opčinah pomerila Pallacanestro Trieste in Joventut Badalona.

Armani Olimpia Milano – Slovenija U16 78:86 (22:14, 42:34, 60:59)

Real Madrid – Jadran 111:51 (31:13, 60:29, 82:39)

Jadran: Dos Santos 13 (7:8, 0:6, 2:10), Pušnar 0 (-, 0:4, 0:4), Jogan 3 (-, 0:1, 1:2), Ciani 2 (-, 1:1, -), Michilini 4 (-, 2:3, -), Ban 1 (1:2, 0:2, -), Gaon 3 (-, -, 1:5), Ceppi 1 (1:2, 0:1, -), Ozbič 5 (-, 1:3, 1:2), Chert 0 (-, -, -), Grgič 1 (1:2, 0:1, 0:1), Muratović 18 (2:2, 2:5, 4:9). Trener: Mura.

18.30 na Opčinah: Mega – Dubai Basketball

20.30 na Opčinah: Pallacanestro Trieste – Joventut Badalona

Jutri v Sežani (športna dvorana srednje šole Srecka Kosovela):

14.30 Joventut Badalona – Mega

16.30 Pallacanestro Trieste – Dubai Basketball

18.30 Jadran – Armani Olimpia Milano

20.30 Real Madrid – Slovenija U16