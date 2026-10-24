Policija zasačila skupino mladih z balaklavami in orožjem

V sklopu poostrenega nadzora zaradi vsedržavnih shodov proti draginji so tržaški policisti včeraj na stopnišču Scala dei Giganti opazili skupino mladih, ki je zbirala kamenje in nadlegovala mimoidoče.

Policistom je uspelo prestreči nekatere pripadnike skupine na griču Svetega Justa, drugim mladeničem pa je uspelo se izmuzniti. Policija je pridržane člane tolpe odvedla na kvesturo, izkazalo se je, da so vsi tujci. Policisti so na pridržanih mladeničih našli balaklave in orožje, ni sicer znano kakšno.

V teku današnjega dopoldneva, so sporočili iz tržaške kvesture, so policisti pridržali še druge pripadnike tolpe. Proti mladeničem so na policiji napovedali ovadbe.