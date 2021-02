Rekordnih 46 točk Luke Dončića (video)

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je s 46 točkami v pretekli noči dosegel osebni rekord v severnoameriški ligi NBA in pomembno prispeval k zmagi Dallas Mavericks na domači tekmi proti New Orleans Pelicans s 143:130. Mladi Ljubljančan je še posebej blestel v drugem polčasu, ko je dosegel kar 29 točk in vseskozi držal Dallas v prednosti. Na tekmi je zadel 17 metov od 30 poskusov, vključno s petimi meti za tri točke od osem poskusov. Dodal je tudi 12 podaj in osem skokov.