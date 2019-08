Potem ko je včeraj koprska potapljačica na vdih Alenka Artnik postavila nov svetovni rekord v disciplini z enojno plavutjo, saj se je potopila do 111 metrov, jo je danes premagala Rimljanka Alessia Zecchini. Na tekmovanju v karibskem morju v Roatanu v Hondurasu, ki je generalka za svetovno prvenstvo, se je potopila do 112 metrov in za en meter izboljšala rekord, ki ga je včeraj postavila Alenka Artnik.