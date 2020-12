Rogla, Anamarija in rokometaši

Kolesar Primož Roglič, smučarska tekačica Anamarija Lampič in moška rokometna reprezentanca Slovenije so najboljša posameznika in ekipa leta 2020 v izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS). Najbolj obetavna mlada športna osebnost je atlet Kristjan Čeh. Roglič, ki je med drugim ubranil naslov zmagovalca na dirki po Španiji in bil drugi na dirki po Franciji, je bil najboljši slovenski športnik že lani. Letos je v dvoboju v glasovanju članov DŠNS dobil 61 glasov in ugnal prijatelja in tekmeca Tadeja Pogačarja, ki je zbral 43 glasov. Pogačar se je izkazal na francoski pentlji, kjer je v epskem slovenskem obračunu za zmago prav v zaključku z izjemnim kronometrov na največji etapni dirki na svetu ugnal Rogliča. Ta je sezono začel in končal na prvem mestu svetovne lestvice, vmes ga je za kratko prehitel Pogačar.

Lampičeva je za prvi naziv najboljše slovenske športnice leta nasledila plezalko Janjo Garnbret. Lampičeva je med drugim osvojila tretje mesto v sprinterskem seštevku svetovnega pokala in bila v zbiru sprintov najboljša tudi na prestižni novoletni turneji Tour de ski. V tradicionalni anketi DŠNS je dobila kar 81 od 115 možnih glasov. Nagrad v posamičnih konkurenci za drugo in tretje mesto letos ni bilo.

Moška rokometna reprezentanca Slovenije je bila januarja četrta na evropskem prvenstvu ter je dobila 65 glasov. Prek 20 glasov je prejela le še moška reprezentanca v kanuju; Benjamin Savšek, Luka Božič in Jure Lenarčič so osvojili ekipni evropski naslov v Pragi.Za najbolj obetavno mlado športno osebnost leta je bil izbran Ptujčan Čeh, ki se je v sezoni, ko ni bilo največjih atletskih tekmovanj, na večjih mitingih izstrelil v svetovni vrh meta diska.

Prireditev sta vodila športna novinarja Saša Jerković in Irena Shyama Hlebš. Za glasbeno spremljavo je skrbela nekdanja športnica in manekenka Brina Knauss, ki utrjuje svoj sloves na največjih elektronskih festivalih, popestrila pa tudi Mala terasa s Tilnom Artačem in Igorjem Bračičem. Režiser prireditve je bil Mile Vilar, scenograf pa Ivo Koritnik. Priznanja za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ - Slovenska industrija jekla, oblikoval jih je umetnik Luka Tratnik. Olimpijski komite Slovenije pa je ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja.