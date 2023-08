Roglič in Vingegaard strla Evenpoela in mu vzela 32 sekund

Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma) je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Španiji od La Vall d’Uixe do observatorija Javalambre (183,1 km). Rdečo majico vodilnega je oblekel Francoz Lenny Martinez, medtem ko sta slovenski as Primož Roglič in Danec Jonas Vingegaard strla Belgijca Remca Evenepoela in mu vzela 32 sekund.

Potem ko je Evenepoel (Soudal-Quick Step), sicer lanski zmagovalec, do današnje etape nadzoroval tekmece in jim odščipnil tudi nekaj bonifikacijskih sekund, je danes prostovoljno predal rdečo majico, a proti ostalim kandidatom za skupno zmago izgubil precej časa.

Po Rogličevem (Jumbo-Visma) napadu ni mogel slediti ritmu, ki sta ga v zaključku narekovala prav slovenski in danski as. Vseeno pa je 23-letni Belgijec v zadnjih kilometrih omejil škodo in ciljno črto prečkal z 32 sekundami zaostanka za dvojcem Jumbo-Visme.

Dvojec Roglič-Vingegaard je v cilju proslavil tudi zmago Kussa, sicer najbolj zvestega pomočnika obeh v nizozemski zasedbi. Zanj je bila to sedma zmaga v karieri. Drugi je z zaostankom 26 sekund ciljno črto prečkal Martinez (Groupama-FDJ), ki je s tem prevzel majico vodilnega. Tretji je bil v etapi še en Francoz Romain Bardet (DSM-firmenich), zaostal je 31 sekund.

Roglič je etapo končal na 18. mestu z zaostankom 2:52. Istočasno je ciljno črto prečkal tudi Vingegaard, Evenepoel pa je bil 24. (+3:24).

V skupnem seštevku je prišlo do številnih sprememb. Martinez ima pred Kussom osem sekund naskoka, tretji Španec Marc Soler (UAE Team Emirates) pa zaostaja 51 sekund. Evenepoel je skupno deveti (+2:47), Vingegaard je 11. (+2:52), Roglič je mesto za letošnjim zmagovalcem Toura z zaostankom 2:58 minute.