Roglič le za osem sekund ohranil rdečo majico

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je na današnji zahtevni gorski etapi dirke po Španiji od Gandie do gorskega cilja na Balcon de Alicanteju ohranil vodstvo na skupni lestvici in s tem tudi rdečo majico le za osem sekund. Kmalu bi mu jo bil pobral avstrijski kolesar Felix Großschartner, ki je bil danes sedmi in je zdaj drugi na skupni lestvici, medtem ko je Roglič prispel na cilj v skupini kandidatov za končno zmago na 16. mestu. Etapa je pripadla ubežnikom, slavil pa je Avstralec Michael Storer.

V skupni razvrstitvi je tretji z zaostankom 25 sekund Španec Enric Mas, četrti Kolumbijec Miguel Angel Lopez, ki zaostaja 36 sekund, na peto mesto pa je z 12. mesta napredoval slovenski kolesar Jan Polanc, ki zdaj zaostaja 38 sekund za Rogličem in je bil sredi današnje preizkušnje celo nekaj časa v rdečem. Znašel se je v številčnem pobegu 29 kolesarjev in se je danes uvrstil na deseto mesto.