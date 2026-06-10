Rolkarska sezona se začenja na Krasu

Da se italijanska sezona v skirollu začenja na Krasu, je že dolgo let tradicija. Amatersko športno društvo Mladina skrbi, da se to tudi letos nadaljuje in je tudi tokrat organizator prvih dveh etap italijanskega pokala NextPro 2026. Letošnja druga etapa bo med drugim štela tudi za italijansko državno prvenstvo na ravnini.

Prvi dve etapi bosta potekali v soboto in nedeljo, in sicer najprej sprint med Samatorco in Bajto, v nedeljo pa še tekma distance na krožni trasi. Program so predstavniki Mladine včeraj predstavili medijem, ki jih je naprej pozdravil predsednik društva Peter Sedmak. Pozdravil je tudi odbornik deželnega Conija Renato Pelessoni.

Podpredsednik Boris Bogatec je pojasnil, da gre za dve mednarodni tekmi, saj bodo poleg italijanskih tekaških rolkarjev, ki bodo tekmovali tudi za italijanski pokal, sodelovali tudi tekmovalci iz Slovenije, Hrvaške in Avstrije. »To bo 20. izvedba K.O. sprinta in 33. izvedba Grand Prixa. Ponosni smo na takšno število tekem, ki nam jih je uspelo izvesti,« je pojasnil Bogatec. Za njihovo izvedbo so v letošnji sezoni dobili kar 56 sponzorjev, glavna dva sta Fundacija Zdravko Košuta in Zadružna kraška banka Trst Gorica, ki tudi dajeta ime vsak eni tekmi.

Domačini z 18 tekmovalci

Sezono domačih rolkarjev Mladine je predstavila trenerka Mateja Bogatec, ki skupaj z ostalimi trenerji Romanom Rupnikom, Davidom Bogatcem, Jano Prašelj, Borisom Bogatcem, in mladim pomočnikom Aleksandrom Prodanom skrbi za osemnajst tekmovalcev. Največ jih imajo v starostni skupini U14, kjer jih je kar deset, ostali pa so še mlajši.