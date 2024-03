S kolesom iz Trsta in s turnimi smučmi na Triglav

V okviru praznovanja ob 120-letnici delovanja Slovenskega planinskega društva Trst se bodo člani alpinističnega odseka povzpeli na Triglav v zimskih razmerah, le da bodo startali iz Trsta in to s kolesi. Odprava je planirana za prihodnji teden (od srede do sobote), kot nam je pojasnil vodja Borut Bogatez pa se bodo glede na vremensko napoved dokončno odločili po nocojšnjem sestanku ali najkasneje do konca tedna. »Gre za štiridnevno turo, za katero potrebujemo dobre vremenske razmere. Startali bomo izpred Narodnega doma v Trstu, kjer je bil eden prvih sedežev SPDT. Na pot bomo krenili s kolesi, s sabo pa bomo imeli vso potrebno opremo, od turnih smuči in turnosmučarskih čevljev do spalnih vreč in hrane,« je povedal Bogatez, ki bo na čelu 11-članske skupine.

Prvi dan je predvideno kolesarjenje od Trsta mimo Gorice in Nove Gorice do Tolmina. Drugi dan se bodo člani AO SPDT s kolesi odpravili še do Tolminskih raven, kjer bodo pustili kolesa ter se najprej peš in nato s turnimi smučmi povzpeli čez Planino Razor in Škrbino do Komne, kjer bodo prespali. Tretji dan bodo po triglavski turnosmučarski magistrali šli mimo Triglavskih jezer, se povzpeli na Kanjavec in se spustili do Vodnikovega doma, tu bodo prespali v zimski sobi. Zadnji dan bodo iz Vodnikovega doma krenili na Kredarico, se povzpeli na vrh Triglava, se ponovno spustili do Kredarice in odsmučali v Krmo, kjer se bo zahtevna štiridnevna odprava tudi končala. Alpiniste SPDT čaka približno 100 km kolesarjenja ter približno 40 km hoje in turne smuke, za skupnih skoraj 5000 m višinske razlike.

Viki Grošelj nocoj na Opčinah

Slovenski alpinist Viki Grošelj bo nocoj ob 20. uri v dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica na Opčinah predstavil knjigo Mojih 33 odprav. Srečanje s Slovencem z največ preplezanimi in prvim Slovencem, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove posameznih kontinentov, prireja Slovensko planinsko društvo Trst. Grošelj bo predstavil njegovo zadnjo knjigo, ki je izšla lani in v kateri predstavlja vzpone na 33 najvišjih in najbolj odmaknjenih gorstev sveta. Na skoraj 400 straneh z barvnimi fotografijami je strnjenih 47 let Grošljevih spominov, od vzpona na Makalu leta 1975 do vzpona na Himlung leta 2022. Velikan slovenskega in svetovnega alpinizma bo prisotnim razkril še marsikatero anekdoto s svojih odprav.