S Pozzeccom začenja Jadran novo poglavje

Vodstvo športnega združenja Jadran je včeraj na Opčinah predstavilo novega trenerja članske ekipe. Jadranove košarkarje bo v sezoni 2023/24 v meddeželni B-ligi vodil Tržačan Gianluca Pozzecco. Njegov pomočnik bo mladi Nicholas Bazzarini, ki izhaja iz vrst Pallacanestro Trieste. Ob novem vrhu trenerskega štaba je Jadran naznanil tudi prvi okrepitvi, in sicer perspektivnega srbskega mladeniča Luko Ignjatovića (200 cm, letnik 2007), ki se je v zadnjih sezonah kalil v mladinskih ekipah sežanske Mesarije Prunk, in izkušenega Parideja Bianchinija (204 cm, letnik 1993), ki je bil v minuli sezoni kapetan tržaškega Cusa, ki ga je treniral ravno Pozzecco. V primerjavi z lansko sezono v Jadranovi ekipi ne bo Samuela Zidariča in Gianmarca Gobbata.

Starejši brat selektorja italijanske reprezentance bo na Jadranovi klopi nadomestil Deana Oberdana, ki je v minuli sezoni ekipo popeljal do zasluženega napredovanja iz C-lige gold v novoustanovljeno meddeželno B-ligo, ki bi jo lahko v grobem primerjali z nekdanjo B2-ligo. Do ločitve med Jadranom in Oberdanom, ki je ekipo prevzel pred sezono 2021/22, potem ko jo je že vodil v sezoni 2016/17, je prišlo sporazumno, kot je včeraj potrdil menedžer ekipe Boris Vitez: »Iskali smo novo iskro, saj bo B-liga zelo zahtevno prvenstvo. Iskali smo tudi trenerja, ki bi nam pomagal tudi pri dodatnemu razvoju mladinskega sektorja. Nujno moramo delati za bodočnost Jadrana. Dean je naredil ogromno delo v zadnjih sezonah in ekipo privedel do B-lige. Za to mu bomo vedno hvaležni. Zdaj pa se začenja novo poglavje.«

Gianluca Pozzecco bo šele tretji italijansko govoreči trener na Jadranovi klopi. Njegova edina predhodnika sta Paolo Bosini (2001/02) in Pierpaolo Bordin (2002/03). V zadnjih sezonah je Pozzecco uspešno vodil tržaški Cus in ga popeljal do dveh zaporednih napredovanj, in sicer iz D-lige do C-lige gold.

»Z navdušenjem sem sprejel Jadranovo povabilo. Jadran zelo dobro poznam, v otroških letih sem mu zelo strastno sledil. Počaščen sem, da me je vodstvo kluba izbralo za novega trenerja članske ekipe,« je dejal 53-letni Pozzecco. »Verjamem, da bomo lahko tudi v novi ligi uspešni. Čaka nas sicer zahtevna sezona, kakovostni nasprotniki in dolga gostovanja. Sam pa sovražim izgubljati in zato bomo na vsaki tekmi dali vse od sebe. Imamo dobro ekipo, fante in okolje že poznam, kar je velika prednost. Dve okrepitvi že imamo, zdaj bomo ekipo skušali ojačiti še na zunanjih položajih, tako da bosta lahko Batich in Ban zadihala in da bo lahko Jakin mirno dozorel,« je še povedal novi Jadranov trener.