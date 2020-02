S trojnim dvojčkom Dončić popeljal Dallas do nove zmage

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je dosegel že 13. trojni dvojček v sezoni in popeljal Dallas do nove zmage proti ekipi San Antonio Spurs s 109:103. Prispeval je 26 točk, 10 skokov in 14 podaj. Gre za 21. trojni dvojček v karieri, s čimer je izenačil rekorda Jasona Kidda v dresu Dallasa.

Veliko je pričakovanje zlasti med slovenskimi navijači za obračun med Dončićevim Dallasom in Dragićevim Miami Heat, ki bo na sporedu v noči iz petka na soboto ob 2. uri v Miamiju. Miami je medtem izgubil že sedmo od zadnjih devetih tekem. Tokrat je vročico na domačem terenu presenetilo moštvo Minnesota Timberwolves, ki je obračun dobilo s 129:126, čeprav je Miami štiri minute pred koncem vodil za 12 točk.