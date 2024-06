Sara Taucer (ŠK Kras) zlata

Na državnem prvenstvu v namiznem tenisu igralci in igralke športnega krožka Kras iz Zgonika nadaljujejo z dobrimi nastopi in še naprej osvajajo kolajne. Tokrat je v kategoriji 4 odnesla domov zlato kolajno še ne 18-letna Sara Taucer (letnik 2007), doma s Proseka. Sara je odličje osvojila v dvojicah skupaj z Greto Fettolini (Tennistavolo Vallecamonica). Punci sta bili v finalu boljši s 3:0 (11:3, 11:8, 11:5) boljši od Caroline Rossi (Livorno) in Alice Borsani (Athletic Club). Med posameznicami pa se Sara Taucer ni uspela uvrstiti v boj za kolajne.