Pred kratkim se je italijanska reprezentanca v nogometu na mivki spet okitila s pomembno lovoriko. »Azzurri« so spet postali evropski prvaki. V finalu evropskega prvenstva, ki ga je letos gostil Viareggio, so nogometaši selektorja Del Duce z 8:5 premagali špansko izbrano vrsto. Selektorjev pomočnik je bil nekdanji kapetan »azzurrov« in dolgoletni reprezentant Michele Leghissa, doma z Medjevasi.

Italija je že v skupini premagala Francijo, Portugalsko in Belorusijo. »Azzurri« so nato v polfinalu odpravili Ukrajino in v finalu še močne Špance. Za Italijo je že četrta evropska lovorika. Najboljši na stari celini so »azzurri« bili leta 2005, 2018 in 2023. Leta 2005 je bil med protagonisti tudi Medvejec Leghissa. Italijanska izbrana vrsta v nogometu na mivki je takrat v finalu premagala Portugalsko. V zadnjih treh finalih pa so »azzurri« vsakič premagali Španijo.