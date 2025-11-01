Še en potres pri Triestini: Zelenović ni več predsednik tržaškega kluba

Tom Zelenović je včeraj odstopil s predsedniškega mesta nogometnega kluba Triestina Calcio 1918. Njegovo nepričakovano odločitev je upravni odbor tržaškega kluba sprejel in ob tem odločil, da bosta zadolžitve dozdajšnjega predsednika začasno prevzela Marco Margiotta in Olivier Centner.

V tiskovnem sporočilu je vodstvo Triestine poudarilo, da Zelenovićev odstop ne bo spremenil naložbenih načrtov, ki stremijo k rasti športnega projekta, utrditvi kluba ter okrepitvi zavezanosti s skupnostjo in mestom. Triestina je sicer ravno v četrtek naznanila, da bo kriptovaluta Dogecoin odslej kot glavni pokrovitelj krasila drese nogometašev tržaškega moštva.

Ameriški poslovnež hrvaških korenin Tom Zelenović je predsedniško mesto Triestine prevzel 22. septembra. Ponovila se je zgodba iz Domžal, kjer je Zelenović prevzel vodenje tamkajšnjega nogometnega kluba konec junija in se že po slabih dveh mesecih umaknil.