Še en Slovenec za Triestino

Triestina, ki bo po dodatnih prejetih kazenskih točkah sezono nadaljevala z - 15 točkami, je danes najela novega nogometaša. Dres tržaškega kluba bo oblekel nekdanji slovenski reprezentant, 29-letni Domen Črnigoj, doma s Škofij pri Kopru. V zadnjih sezonah je imel pogodbo z Venezio, s katero pa v letu 2025 zaradi poškodbe sploh ni igral. Pred tem je Črnigoj igral za Salernitano, Reggiano in švicarski Lugano. Nogometno je dozorel v domačem Kopru.

Triestina bo v nedeljo na domačem stadionu Nereo Rocco ob 17.30 gostila ArzignanoChiampo. Že v četrtek bodo nogometaši trenerja Marina že spet na igrišču, saj jih čaka gostovanje pri Interju U23. V nedeljo, 28. septembra, bo ekipa tržaškega kluba spet na delu na Roccu: takrat bo v goste prišel Renate.

Pri Triestini upajo, da bo priziv na zvezno razsodišče obrodil sadove in da jim bodo »vrnili« šest ali sedem točk.