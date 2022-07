Še naprej tik pod vrhom

Na obali v Aurhuškem zalivu vzhodno od Jutlandskega polotoka na Danskem je danes pihalo močneje kot prejšnje dni. Četrti dan evropskega članskega prvenstva v olimpijskem razredu 49erFX je bil doslej najbolj naporen za jadralko barkovljanske Sirene in ekipe vojaške mornarice Jano Germani in partnerko na jadrnici Giorgio Bertuzzi. Današnje prve tri plove v zlati skupini sta Germanijeva in Bertuzzijeva odjadrali solidno, četudi so bile vremenske razmere težke. Dobro jima je šlo predvsem v drugem in tretjem plovu, ko sta zasedli 8. in 7. mesto. Prvi plov sta zaključila na slabšem 14. mestu. Kljub temu sta Jana in Giorgia uspeli izboljšati položaj na skupni lestvici. Po četrtem dnevu sta spet peti: tretji v evropski konkurenci, saj sta na drugem mestu Brazilki Grael in Kunze, četrti pa sta Američanki Roble in Shea. Na vrhu sta še naprej Švedinji Bobeck in Netzler.