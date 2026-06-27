»Še nikoli nisem čutil tako skromnega zanimanja za mundial«

Frizer Salvatore Bovino, ki se je pred skoraj 50 leti priselil iz Bazilikate v Trst, je dobro poznan tudi v slovenskih krogih, saj streže mnogim slovenskim strankam, predvsem pa je igral, treniral in imel vodstvene funkcije v slovenskih nogometnih klubih, od Repna do Pirana. Danes je vaditelj najmlajših nogometašev Opicine.

Od 1 do 10, koliko vas zanima to svetovno prvenstvo?

Šest.

Za vas, ki slovite po nogometni strasti, je to malo. Kaj je razlog?

Prvi razlog je, da na njem ni moje Italije. Drugi razlog je dejstvo, da nastopa veliko reprezentanc, ki jih ne poznam. Zato spremljal malo, zelo malo.

Bi raje gledali mundial z manj nastopajočimi ...

Prav gotovo, tako kot bi si želel A-ligo z 18, ne pa 20 ekipami. In želel bi si lige prvakov, v kateri bi nastopali samo državni prvaki. Zdaj pa bomo v ligi prvakov kmalu imeli sedmouvrščenega iz angleškega prvenstva. To je zaradi denarja. Jaz pa sem za tekmovalnega duha.

Ste kdaj že čutili tako skromno zanimanje za mundial?

Še nikoli. Tudi razpored tekem ne pomaga. Ko so prvenstva na drugi strani oceana, so urniki za nas v Evropi razumljivo neprikladni. Toda na tem prvenstvu imamo paradoks, da se nekatere tekme odvijajo ob sedmih zvečer ali ob devetih, kar je za nas čisto v redu. To pa so neizrazite tekme. Argentina in Brazlija, s katerima veš, da boš gledal pravi nogomet, pa igrata ob teh zjutraj, kar je za nas, ki moramo naslednje jutro v službo, nemogoč termin.

A recimo, da bi se v izločilnih bojih sredi noči pomerila Argentina in Brazilija. Bi gledali in naslednje jutro šli v službo ob osmih?

V tem primeru bi se potrudil. Argentina in Brazilija sta jamstvo, da boš gledal kakovosten nogomet. Zbudil bi se zaradi Messija. Mimogrede: po moji oceni Ronaldo ni na njegovi ravni. Zbudil bi se za Argentino.

Ko ni Italije, navijate zanjo?

Da. Na splošno so vse južnoameriške reprezentance odraz določenih vrednot.

Katerih?

Požrtvovalnosti, borbenosti ... Ko pa Južnoameričan pride v Evropo, se takoj spremeni.

Kaj pa afriške in azijske reprezentance - niso tudi one odraz požrtvovalnosti?

Afriške so, a če pogledate, 90 odstotkov Afričanov igra v Evropi, tudi v reprezentancah. Poglejte Francijo, na primer. Kakorkoli, Francija je zelo solidna ekipa, enako Nemčija. Obe zmeraj sežeta visoko in je tako prav.

Kdo bo svetovni prvak?

Argentina.