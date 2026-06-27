V Repnu ga niso uspeli zadržati ...

Vodstvo repenskega kluba je potrdilo veliko večino letošnje zasedbe. Ni pa uspelo obdržati v moštvu prvega zvezdnika, Maksa Barišića, ki je zamenjal dres. V novi sezoni bo koprski napadalec igral v D-ligi za ekipo Cjarlins Muzane. »Finančna ponudba kluba predsednika Zanutte je bila tako dobra, da Maks enostavno ni mogel reci ne,« je dejal predsednik Goran Kocman, ki je še dodal:: »V Repnu ga bomo seveda pogrešali, a prav je, da se Barišić spet preizkusi v višjih ligah. Mi bomo skušali dobiti pravega namestnika. Imena novih nakupov bomo najavili prihodnji teden,« je zaključil Kocman, ki je obenem demantiral govorice, češ da se je Kras zanimal za Josipa Iličića, ki ostaja vsaj še eno sezono s Koprom v Prvi ligi.

Pri Krasu so potrdili naslednje nogometaše: vratarja Bužana in Bonina, branilce De Luttija, Rajčevića, Maleja ter Grudna in zvezne igralce oziroma napadalce Krivičiča (sicer še okreva po poškodbi), Catero, Perhavca, Perića, Gustina, Pertota, Kolenca, Lukača, Pitacca in Šolajo. Samuel Ferluga se je odločilm, da bo univerzitetni študij zaključil v Španiji, tako da ga v prihodnjih dveh letih ne bo v Trstu. Ianezica, Umarija in Pagana v Repnu niso potrdili. Prvi odhaja k tržaški ekipi Sant’Andrea SanVito.

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