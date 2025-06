Sedmak odlična na EP, Germani brez »medal race«

V nedeljo se je v Solunu v Grčiji zaključilo evropsko prvenstvo v olimpijskih jadralnih razredih 49, 49erFX in nacra 17. V razredu 49erFX je z italijansko državno reprezentanco tekmovala tržaška jadralka Jana Germani, članica vojaške ekipe vojne mornarice in TPK Sirena, skupaj s sojadralko Bianco Caruso iz Rima. V razredu nacra 17 pa je v boju za evropski naslov nastopila Caterina Sedmak, ki je prav tako članica barkovljanske Sirene. Sedmak je tekmovala skupaj z jadralcem Federicom Figlia di Granara, članom društva Circolo del remo e della vela Italia iz Neaplja. Tržaško-neapeljska dvojica se je v razredu nacra 17 odlično odrezala in se je uvrstila v nedeljsko regato za kolajne. Sedmak in Figlia di Granara sta se na koncu uvrstila na 9. mesto, kar je zelo dober uspeh, saj sta skupaj trenirala šele od polovice marca. Pravzaprav je bila Sedmak šesta v evropski konkurenci, saj sta se na 5. mesto uvrstila Argentinca, 7. sta bila Kitajca, 8. pa Avstralca. Obenem sta bila najboljša na neuradni lestvici jadralcev mlajših od 24. leta starosti. Evropsko mladinsko prvenstvo bo sicer oktobra v Palermu. V razredu nacra 17 sta v Solunu osvojila evropski naslov Angleža John Gimson in Anna Burnet. Druga sta bila Italijana Guanluigi Ugolini in Maria Giubilei.

V razredu 49erFX pa se Jana Germani, ki je bila na lanskih olimpijskih igrah v Fraciji peta, ni uvrstila v regato za kolajne. Na zadnjem nedeljskem plovu pred »medal race« je bila Germani skupaj z Bianco Caruso 12., kar jima je na koncu naneslo na skupno končno 15. pozicijo. Na morju pred Solunom sta zmagali Kanadčanki Gergia in Antonia Lewin-Lafrance. Evropski prvakinji pa sta drugouvrščeni Nemki Marla Bergmann in Hanna Wille. Najboljša italijanska posadka je Giunchiglia-Schio, ki se je uvrstila na 13. mesto.

Noah Barbiero (Sirena) tretji

Po četrtem mestu na »domači« tretji regati italijanskega pokala v razredu 420 v Tržaškem zalivu, v organizaciji SVBG in TPK Sirena, sta se Noah Barbiero (TPK Sirena) in Matteo Mioni (SVBG) – pod taktirko trenerja Matjaža Antonaza – konec tedna na Gardskem jezeru uvrstila na odlično tretje mesto na Trofeji Uniqua, na kateri so se še neuvrščene posadke borile za zadnje vozovnice za nastop na evropskem prvenstvu U19 v Portu na Portugalskem, ki bo od 20. do 28. julija. Regata na Gardskem jezeru je bila tudi zadnja preizkušnja pred začetkom svetovnega prvenstva v razredu 420, ki bo v Turčiji od 1. do 9. julija. Barbiero in Mioni bosta tekmovala tako v Turčiji, kjer bo sicer svetovno prvenstvo open, to se pravi, da lahko nastopajo tudi posadke brez osvojene norme, in na evropskem prvenstvu U19 v Portu, kjer pa se bodo pomerili med seboj le jadralci z doseženo kvalifikacijsko normo. Mioni in Barbiero sta namreč druga na italijanski ranking lestvici med U19.

Jan Grahonja (Čupa) 26.

Norme za nastop na EP v Portu konec tedna nista dosegla član JK Čupa Jan Grahonja in Tommaso Salvi (SVBG), ki sta se uvrstila na 26. mesto. Na Gardskem jezeru sta slavila zmago Emanuele Ciavatta in Marco Rolle pred Ettorejem Donajem in Marcom Dogliottijem. Na četrto mesto pa sta se uvrstila slovenska jadralca, člana portoroškega društva JK Pirat, Jaka Valjavec in Vid Dobrinja. Jadralo je 74 posadk.