Servolana tokrat boljša od Bora, odločilna tretja tekma čez teden dni

DEŽELNA DIVIZIJA 1, povratni polfinale play-offa

Servolana – Bor Radenska 70:66 (19:26, 38:43, 54:57)

Bor: Gallocchio 8 (3:6, 1:1, 1:4), Možina 7 (-, 2:4, 1:3), Comar 13 (6:7, 2:4, 1:3), Fort 14 (9:12, 1:8, 1:5), Zettin 0 (-, 0:1, 0:2), Stele 1 (1:2, 0:1, 0:1), Lettieri 0 (-, -, -), Maurel 12 (1:2, 4:8, 1:3), Finatti 11 (-, 1:4, 3:10), Fi. Savoia in Fr. Savoia nv. Trener: Kladnik.

Košarkarji Bora Radenska so v povratnem polfinalu deželne divizije 1 v gosteh klonili s Servolano. Končni izid je bil 70:66. Odločilna tretja tekma za preboj v finale za napredovanje v C-ligo bo v soboto ob 20.30 na Stadionu 1. maja, kjer je Bor v ponedeljek slavil s 85:76. Izenačen je tudi drugi polfinalni par, saj je Ronchi včeraj v povratni tekmi na domačem parketu z 82:74 premagal Venezio Giulio. Izid prve tekme je bil 74:69 v korist Miljčanov. Tretja tekma bo v soboto v Žavljah.

Današnjo tekmo na Judovcu je bolje začela Servolana, ki je takoj povedla z 12:0. Sledila je reakcija Bora, ki je nato prvo četrtino sklenil s prednostjo 7 točk (19:26). Izenačeno je bilo nato v drugi in tretji četrtini, v zadnji pa je prednost gostov skopnela. Trideset sekund pred koncem je bil izid 67:66. Sledil je zapravljen napad gostov, na drugi strani pa so domačini hladnokrvno zadevali proste mete. Bor (brez Brancatija in Nišića) tokrat ni deloval tako zanesljivo in v odločilnih trenutkih zgrešil preveč metov in polaganj na koš.

C-LIGA, povratna tekma 1. kroga play-outa

Kontovel ZKB – San Daniele 75:81 (15:27, 36:40, 52:63)

Kontovel: Terčon 7 (1:2, 3:7, -), Bellettini 4 (-, 2:3, -), Pro 16 (4:8, 6:11, 0:1), Mattiassich 8 (-, 4:8, 0:1), Persi 0 (0:2, 0:4, -), Regent 0 (-, -, -), Rosati 4 (-, 2:2, -), Daneu 24 (4:5, 7:12, 2:5), Scocchi 12 (4:6, 1:8, 2:10), Glavina, Škerl in Starc nv. Trener: Popovič.

Košarkarji Konotvela ZKB so tudi v povratni tekmi prvega kroga play-outa za obstanek v C-ligi potegnili krajši konec. V torek so v gosteh proti San Danieleju klonili z 78:74, danes pa so na Opčinah izgubili z izidom 75:81. V drugem odločilnem krogu se bo Kontovel na dve zmagi pomeril s poražencem drugega para UEB Cividale – BaskeTrieste. V ponedeljek so v Trstu slavili Čedajci s 77:88, povratna tekma bo v sredo.

Kontovelu, ki je tokrat nastopil brez poškodovanega Škerla, je bil usoden predvsem slab začetek. Domačini so tekmo začeli s consko obrambo, ki pa so jo gostje uspešno premagovali z meti za tri točke. Kontovel je nato le ujel priključek z nasprotniki in dve minuti pred koncem tekme tudi povedel. V končnici pa so bili košarkarji San Danieleja bolj prisebni in si z zmago zagotovili obstanek v ligi.

DEŽELNA DIVIZIJA 2, zlata tržaška skupina

Breg SV Impianti – Sokol Franco 76:71 (16:11, 41:31, 58:47)

Breg: A. Zeriul 3, M. Smotlak 0, D. Smotlak 17, Celin 20, Filipac 7, Basso 2, Coretti 0, M. Terčon 15, Gabrič 0, D. Terčon 8, M. Zeriul 4, Cepar nv. Trener: Oberdan.

Sokol: Mandić 4, Sas. Zidaric 0, E. Malalan 0, Ferfolja 0, Ušaj 19, Lopreiato 0, Sam. Zidaric 19, M. Malalan 0, Raseni 8, E. Albanese 4, Doljak 8, Gutty 9. Trener: A. Albanese.

Košarkarji Brega SV Impianti so bili tudi v povratnem slovenskem derbiju zlate tržaške skupine deželne divizije 2 boljši od Sokola Franco. Na domačem parketu v Dolini so slavili s 76:71. Pred dvema tednoma so Dolinčani v Nabrežini slavili z izidom 68:78. Obe ekipi sta sicer že odrezani od boja za uvrstitev v deželni final-four za napredovanje saj ima vodilni Baloncesto Triestino ne vrhu lestvice že neulovljivo prednost.

Tokrat sta v Bregovih vrstah izstopala predvsem Diego Celin (20 točk) in kapetan Damjan Smotlak (17), najboljša Sokolova strelca pa sta bila Ivo Ušaj in Samuel Zidaric (oba 19). V rednem delu sezone so oba derbija osvojili košarkarji nabrežinskega moštva.

DEŽELNA DIVIZIJA 2, povratni polfinale goriške skupine

Perteole – Dom 67:59 (12:18, 29:26, 46:39)

Dom: Salvi 7, D. Abrami 14, M. Zavadlav 6, Devetta 4, G. Zavadlav 11, Devetak 9, Vidani 8, P. Abrami 0, L. Pahor 0, Calzavara 0, Čavdek in Bressan nv. Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji se bodo morali za preboj v finale goriškega play-offa deželne divizije 2 še enkrat pomeriti s Perteolami. V prvi tekmi so Bonettijevi varovanci na domačem igrišču slavili z 59:51, tokrat pa je bila furlanska ekipa boljša s 67:59. Odločilna tretja polfinalna tekma bo v petek ob 19.30 v telovadnici Kulturnega doma.

Tokrat je Dom zatajil predvsem v obrambni polovici igrišča, v napadu pa so bili odstotki pri metu za tri točke zelo nizki (6:36 oz. le 16,7 %). Poznala se je še kako tudi odsotnost poškodovanih Bernetiča in Bressana. Kljub vsemu je bila goriška peterka skoraj do konca zadnje četrtine v igri za zmago, v končnici pa so bili domačini za odtenek zasluženo boljši in z zmago izsilili igranje odločilne tretje tekme.