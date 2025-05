Shinkai Karate Club praznuje štiri desetletja

Shinkai Karate Club bo v soboto upihnil 40 svečk na torti. To bo priložnost, ko se bodo skupaj zbrali sedanji in nekdanji karateisti ter ustanovni člani in drugi prijatelji zgoniškega društva. Slovesnost bo potekala v Športno-kulturnem centru v Zgoniku ob 18. uri.

Ob tej priložnosti smo se pogovorili z enim od ustanovnih članov in še danes dušo pri društvu, v katerem se ukvarjajo s tradicionalnim karatejem, Sergijem Štoko. »Pred 40 leti smo se odločili, da ustanovimo društvo, ker na Krasu ni bilo šol karateja. V Trstu pa so bile samo italijanske. Sam sem že imel določene izkušnje, z ženo, ki je ravno tako karateistka, smo se odločili, da poskusimo ustanoviti društvo,« je pojasnil Štoka. Začeli so s štirimi osebami in trenirali na Proseku, še preden so ustanovili društvo. Ker je bilo zanimanje veliko, so leta 1985 uradno ustanovili Shinkai Club in začeli s polno paro.

V sklop praznovanja 40-letnice sodi letos tudi tradicionalni, 32. Pokal Zgonik, ki bo v nedeljo v zgoniški telovadnici in ga tudi letos organizirajo s pomočjo zgoniške občine in Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Letos bo ta še posebej množičen, saj bodo na ta način tudi drugi karateisti počastili jubilej zgoniškega kluba. Kot je pojasnil Štoka, na njem pričakujejo okrog 285 tekmovalcev iz raznih krajev Italije, Slovenije in Hrvaške.