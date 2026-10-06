Sinner zaradi poškodbe kolena predčasno končal sezono

Številka 1 svetovnega tenisa Jannik Sinner je danes preko družbenih omrežij sporočil, da je zaradi poškodbe predčasno končal sezono 2026. S tem je Italijan končal ugibanja, kdaj se bo vrnil na teniško turnejo po poškodbi desnega kolena.

»Skupaj z zdravniki smo se odločili za zdravljenje kolena, kar pomeni, da je sezona 2026 zame uradno končana. Zadnjih nekaj let, še posebej finale v Torinu, mi je prineslo toliko lepih občutkov in čustev, letos pa bo drugače. Ampak trenutno moram razmišljati o svoji dolgoročni karieri,« je dejal 25-letnik iz Južne Tirolske.

»Naredil bom vse, kar je mogoče, da se vrnem stoodstoten. Hvala vsem že vnaprej za podporo in upam, da se kmalu vidimo na igrišču,« je dodal najboljši teniški igralec na svetu.

Sinner je bil vse od naslova v Wimbledonu sredi julija odsoten s turnirjev ATP, novico o predčasnem koncu sezone pa je potrdila tudi njegova ekipa.

»Po nasvetu zdravniške ekipe bo Jannik Sinner opravil zdravljenje zaradi vnetja kolena. Odločitev je bila sprejeta zdaj, da bi Janniku dali potreben čas za okrevanje pred začetkom priprav na leto 2027. Posledično Jannik v sezoni 2026 ne bo mogel sodelovati na nobenem tekmovanju,« je zapisano v izjavi.