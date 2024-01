Sistiana Sesljan nikakor ne najde poti do gola

ELITNA LIGA

Sistiana Sesljan - Chiarbola Ponziana 1:2 (0:1)

Strelec: 78. Schiavon

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Pelengić, Almberger, Dussi (Loggia), Blasizza, Vasques (Gotter), Francioli, Disnan, Vekič, Liut (Dall'Ozzo), Schiavon. Trener: Godeas.

Tudi v 2. krogu povratnega dela elitne lige je Sistiana Sesljan ostal praznih rok. Potem ko je prejšnji teden z 0:1 v gosteh klonil proti drugouvrščenemu Sanviteseju je včeraj z 1:2 izgubil še dvoboj v Križu (zaradi obilnega deževja prejšnjih dni igrišče v Vižovljah ni bilo uporabno) proti Chiarboli Ponziani.

Gostje so si zmago priigrali z zadetkom v 91. minuti, ko je strel Franchija presenetil domačo obrambo. Chiarbola Ponziana je sicer prva povedla že v 25. minuti prvega polčasa s Sainom, izenačujoč zadetek za Sistiano Sesljan pa je v 77. minuti dosegel Schiavon, ki je v mrežo Tržačanov preusmeril strel Gotterja.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje - Romana 0:1 (0:0)

Sovodnje: Zanier, Baldassi, Smičič, Černe, Feri, Petejan, Marassi (Predan), Čavdek (Rijavec), Formisano, Kožuh, Juren. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so vnaprej odigranem srečanju prvega kroga povratnega dela 1. amaterske lige nerodno izgubili proti neposrednemu tekmecu. Romana jih je po včerajšnji zmagi ujela in tudi prehitela na lestvici, tako da postaja položaj sovodenjskih nogometašev vse bolj zaskrbljujoč, saj bo letos kar šesti izpadov.

Edini gol na tekmi je padel 10 minut pred koncem po sporno dosojeni 11-metrovki Romane. Igralci Sovodenj so si sicer že v prvem delu priigrali nekaj priložnosti, dvakrat zadeli prečko, medtem ko so gostje igrali manj prodorno. V drugem je bila sporna tudi napaka pred golom Romane, ki pa je sodnik ni dosodil in tako pustil Sovodnje brez 11-metrovke.